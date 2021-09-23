النائبة هدى الطنبارى لـ دوت الخليج: مبادرة الرئيس التأمينية لأهل الفن مقدرة«فيديو»

/651638/النائبة-هدى-الطنبارى-لـ-تحيا-مصر-مبادرة-الرئيس-التأمينية-لأهل-الفن-مقدرةفيديو
أشادت النائبة هدى الطنباري، عضو مجلس النواب، بالمبادرة التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية لدعم الفنانين والمبدعين، لتحسين معاشات أعضاء النقابات الفنية والتشكيلية التي تضم كافة الفئات الابداعية والفنية، وحصر موقفهم التأميني سواء الاجتماعي أو الصحي، مؤكدة انها تأتي تاكيدا على |أهمية الدور الكبير الذين يقومون به.
دوت الخليج
ونوهت النائبة هدى الطنباري في تصريحات خاصة لموقع دوت الخليج إلى أن الرئيس السيسي حرص دائما عى صحة المواطن المصري، مشيرة إلى مبادرة دعم الفنانين تأتي استكمالا لسلسلة المبادرلات الأخرى التي استهدفت الارتقاء بالمواطن المصري .
مبادرة الرئيس التأمينية لأهل الفن مقدرة
وأشارت عضو مجلس النواب النائبة هدى الطنباري، أن هناك فئة من الفنانين يتعرضون في مشوارهم الفني لعدد من الأزمات والمشاكل المالية، وعلى سبيل المثال الفنان الراحل اسماعيل يس، والذي عاش حياة صعبة في أخر حياته.
هذا ووجه الرئيس السيسي، بتدقيق قاعدة البيانات الخاصة بحصر وتسجيل الفنانين بمختلف فئاتهم بالتنسيق والتعاون مع النقابات الفنية المختلفة، وذلك لشمولهم ببرامج الحماية التأمينية والرعاية الاجتماعية ضد المخاطر المتنوعة مثل الشيخوخة والعجز وغيرها، والتي قد تعيقهم عن أداء عملهم، خاصةً ما يتعلق بالعاملين بالقطاع الفني الذين لا يتمتعون بوظائف منتظمة ولا يمتلكون مصادر بديلة للدخل، وذلك بهدف توفير سبل المعيشة الكريمة لهم ولأسرهم، بما يساعد على تعزيز وحماية القوة الناعمة لمصر على الصعيد الفني والابداعي والثقافي، والتي طالما مثلت إرثاً متميزاً لمصر في المنطقة والعالم كمنارة للفن والإبداع.
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