على طريقة «ليلى نهاري»..عمرو دياب يستعد لطرح أغنية «عيشني»

/651640/على-طريقة-ليلى-نهاريعمرو-دياب-يستعد-لطرح-أغنية-عيشني

كشف النجم عمرو دياب عن البوستر الدعائي لأغنية الجديدة «عيشني» والتي من المقرر أن يطرحها خلال الفترة المقبلة عبر تطبيق فودفون ميوزك.

دوت الخليج يرصد موعد طرح أغنية عيشني لعمرو دياب

أغنية عيشني لعمرو دياب

ورج عمرو دياب لأغنية الجديدة “عيشني” من خلال حسابه الرسمي بموقع التديوينات القصيرة “تويتر”، اذ كتب: “قريبًا على Vodafone music اشترك وخليك أول واحد يسمع أغنية عمرو دياب الجديدة عيشني أول ما تنزل".

عمرو دياب يستعيد إطلالة ليلي نهاري في بوستر أغنية عيشني

وظهر عمرو دياب على الملصق الدعائي لأغنية “عيشني” بتيشرت كات باللون الأسود وسلسلة طويلة وهي إطلالة مشابهة للتي ظهر بها على الملصق الدعائي لألبوم "ليلي نهاري" وتشبه التي ظهر بها في إحدى حفلاته القديمة.

عمرو دياب يثير الجدل بحفله بالأدرن

هذا وقد أثار الفنان القدير عمرو دياب الجدل بدولة الأردن في الساعات القليلة الماضية بسبب حفله الذي من المقرر أن يقيمه هناك خلال الفترة القليلة المقبل، وهو ضمن حملة الهوى جنوبي، التي أطلقتها سلطنة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة من أجل تنشيط السياحة المحلية وتشجيع الزوار للقدوم إلى العقبة.

بداية أزمة حفل عمل دياب بالأردن

بدأت أزمة عمرو دياب بالأردن تزامنا مع بيان أصدره حسن الرياطي، النائب عن محافظة العقبة، بالمملكة الأردنية الهاشمية، طالب فيه وزير الداخلية، مازن الفراية، اليوم الإثنين، بإلغاء حفل الهضبة عمرو دياب، المقرر إقامته في منتصف شهر أكتوبر المقبل.

وجاء في نص بيان النائب حسن الرياطي عن حفل عمرو دياب، "إن الحفل الغنائي يعد مخاطرة صريحة لدين الدولة و القيم المجتمعية، إضافة إلى أنها تشكل مخالفة وخرقًا واضحًا لأوامر الدفاع، وتجاوزًا وتعديًا على كافة الضوابط والاشتراطات الصحية والتدابير الصحية المعمول بها".

أسعار تذاكر عمر دياب تثير غضب جمهور الأردن

وأثارت تذاكر حفل عمرو دياب جدلا واسعا في الأدرن بسبب ارتفاع سعرها والتير ربطها البعض بمحاولة الحكومة الإردنية بالتلاعب عن طريقها لزيادة الضرائب، ويتسع المسرح الذي سيستضيف الحفل إلى 4 آلاف مقعدًا ، موزعة على أربعة أقسام ويبدأ سعر تذكرة الفئة الأقل من 85 دينار ، ثم الثالثة بـ 155 دينار ، والثانية بـ 225 دينار ، وأخيرا الفئة الاولى والأغلى ويصل سعرها 300 دينار أردني أي مايعادل 423 دولارا ، وهو مايوازي 6400 جنيها مصريًا