لبحث التعاون.. رئيس قناة السويس يلتقى سفير الأردن

جدة - نرمين السيد - التقى الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس، اليوم الخميس، السفير أمجد العضايلة سفير المملكة الأردنية الهاشمية بالقاهرة، لبحث سبل التعاون المشترك، وذلك بمقر الهيئة بالقاهرة.





فى مستهل اللقاء، أعرب رئيس هيئة قناة السويس عن تقديره لعلاقات الشراكة والصداقة الممتدة بين مصر والمملكة الأردنية الهاشمية، متمنيا النجاح للجهود المبذولة لتعزيز أواصر التعاون المشترك بين البلدين فى كافة المجالات.

وأكد ربيع أن قناة السويس تخطو بخطى ثابتة نحو تعزيز مكانتها الرائدة وتعظيم الاستفادة مما يحمله موقعها الجغرافى المتميز من فرص واعدة لتكون قاطرة التنمية فى المنطقة من خلال استراتيجية طموحة تعنى بفتح آفاق جديدة للتعاون مع الأشقاء وشركاء النجاح بعقد شراكات تتيح تبادل الخبرات وتحقيق المصالح المشتركة.

واستعرض رئيس الهيئة المزايا الاستثمارية التى تطرحها المشروعات التنموية فى منطقة قناة السويس لاسيما بعدما شهدته مشروعات البنية التحتية من طفرة كبيرة خلال الفترة الماضية تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى.

خلال اللقاء، وجه الفريق ربيع الدعوة للسفير الأردنى لعمل زيارة ميدانية موسعة تشمل مشروعات قناة السويس المختلفة وشركات وترسانات الهيئة التابعة للتعرف عن قرب على ما تحمله من فرص واعدة للاستثمار فى ظل الرؤية الطموحة للتطوير.

من جانبه، عبر السفير أمجد العضايلة السفير الأردنى فى القاهرة عن سعادته بهذه الزيارة التى تتيح له التعرف عن قرب على مستجدات العمل بهيئة قناة السويس فى ظل ما تحظى به من مكانة خاصة فى وجدان الشعوب العربية، مشيدا بما حققه رجال الهيئة من إنجاز كبير وملحمة حقيقية خلال أزمة جنوح سفينة الحاويات البنمية EVER GIVEN.

وأكد السفير الأردنى حرص بلاده على الاستفادة من التجربة المصرية الملهمة ودفع علاقات التعاون فى ظل الدعم الكامل الذى يحظى به هذا الملف من اهتمام كبير من قبل القيادة السياسية فى البلدين.

فى ختام اللقاء، أهدى الفريق أسامة ربيع، درع قناة السويس الجديدة إلى السفير أمجد العضايلة السفير الأردنى فى القاهرة.