بمشاركة 200 فتاة.. ختام فعاليات برنامج تأهيل المقبلات على الزواج ببورسعيد

جدة - نرمين السيد - اختتمت فعاليات برنامج التوعية الأسرية والمجتمعية "تأهيل المقبلات على الزواج" بالمدينة الشبابية ببور سعيد، والتى استمرت لمدة ثلاثة أيام، حضرها ما يقرب من مائتى فتاة من المحافظات المختلفة من المقبلات على الزواج، تم دعمهن بالمعارف والخبرات والمهارات اللازمة لتكوين حياة زوجية وأسرية ناجحة.





وأقيم حفل الختام بحضور الدكتور أسامة الحديدى، مدير مركز الأزهر العالمى للفتوى الإلكترونية، والدكتورة جيهان حنفى، مدير عام البرامج التطوعية والكشافية بوزارة الشباب والرياضة، والدكتورة خضرة سالم، عضو مجلس الشيوخ، وأمين اللجنة الدينية بالمجلس، ونخبة من علماء مركز الأزهر العالمى للفتوى الإلكترونية، وقيادات وزارة الشباب والرياضة. واستمرت فعاليات دورة تأهيل المقبلات على الزواج، لمدة ثلاثة أيام حاضر فيها نخبة من أساتذة علم النفس والاجتماع وعلماء الدين حول أحكام الزواج وفن التعامل بين الزوجين، وأسس تكوين الأسرة الصالحة، وكيفية اختيار شريك الحياة، وطريقة إدارة الخلافات بين الزوجين، وأفضل طرق تربية الأبناء. وفى نهاية الحفل تم تكريم الفتيات المشاركات فى البرنامج، واللاتى عبرن عن سعادتهن البالغة بالتمكن من المشاركة وحضور التدريب، والاستفادة من المحاضرين والمادة العلمية المطروحة، مطالبين بضرورة تعميم هذه الفكرة على كافة المحافظات.

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