غدا.. طقس مائل للحرارة نهارا لطيف ليلا.. والعظمى فى القاهرة 30

وفيما يتعلق بالظواهر الجوية، يتوقع سقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق متفرقة من السواحل الشمالية والوجه البحرى على فترات متقطعة ( 40: 60% تقريبا)، وأمطار خفيفة على مناطق متفرقة من شرق القاهرة على فترات متقطعة (20% تقريبا) من توقيت (2:8 صباحا)، ونشاط رياح على مناطق من السواحل الشمالية وجنوب سيناء وشمال الصعيد على فترات متقطعة، واضطراب فى الملاحة البحرية على البحر المتوسط، وسرعة الرياح ( 50:60 كم/ س) وارتفاع الأمواج من (2.5:3.5 متر).
وبالنسبة لحالة البحرالمتوسط تكون مضطربة مع ارتفاع الموج فيه من مترين ونصف إلى ثلاثة أمتار ونصف والرياح السطحية شمالية غربية.
وحول حالة البحر الأحمر فتكون معتدلة إلى مضطربة وارتفاع الموج فيه من مترين إلى مترين ونصف والرياح السطحية شمالية غربية.
وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على محافظات ومدن مصر
العظمى والصغرى
القاهرة 30 20
الاسكندرية 28 23
وادى النطرون 30 22
طنطا 29 22
شبين الكوم 30 23
دمنهور 29 23
بلطيم 29 23
مطروح 27 22
السلوم 27 22
سيوة 33 20
بورسعيد 29 20
دمياط 29 21
الزقازيق 30 21
المنصورة 29 22
الاسماعيلية 30 22
السويس 30 22
العريش 29 20
رفح 29 20
رأس سدر 34 22
نخل 34 16
نويبع 34 25
طابا 34 25
كاترين 28 16
الطور 31 26
شرم الشيخ 35 26
الغردقة 35 25
مرسى علم 36 25
الفيوم 31 21
بنى سويف 32 21
المنيا 33 22
أسيوط 33 21
سوهاج 37 23
قنا 38 23
الأقصر 39 23
أسوان 39 25
ادفو 39 24
أبوسمبل 39 24
الوادى الجديد 39 22
شلاتين 36 26
ابو رماد 34 26
حلايب 33 26
رأس حدربة 33 28
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