نقابة الصحفيين ترفض تسجيل 10 صحف

قرر مجلس نقابة الصحفيين، خلال اجتماعه برئاسة ضياء رشوان، رفض تكويد 10 صحف جديدة، لعدم انطباق الشروط على هذه الصحف, وهى "البيان والكلمة ومصر المستقبل والحدث الإقتصادي والبوصلة الاقتصادية والبورصجية ودي ميدل إيست والمسار وأهل مصر وبلدنا اليوم".

يذكر أن نقيب الصحفيين ضياء رشوان دعا إلى مجلس النقابة للاجتماع ؛ لمناقشة عدد من الملفات منها مناقشة ملفات خاصة بالإسكان منها النادي البحري بالإسنكدرية وأرض النادى بــ6 أكتوبر، بالاضافة إلى مناقشة الملف الخاص بتكويد الصحف الجديدة والإعانات والقروض، فضلآ عن مناقشة موعد لجنة لجدول تحت التمرين، وامور خاصة بواجهة المبنى بالاضافة الى أمور عديدة.

ويعرف "التكويد" أنه اعتراف نقابة الصحفيين بالصحف الجديدة، وقبول الصحفيين بها ضمن دورات القيد التي تنظمها النقابة، ويحكم نظام تكويد الصحف، بعض الضوابط القانونية واللائحية، المتمثلة في وجود مقر ثابت ومعروف للجريدة، والانتظام في صدور الصحيفة المطبوعة، لمدة لا تقل عن عام، مع إخطار المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، وكذلك النقابة بالإصدار الخاص بالصحيفة، سواء كانت يومية أو أسبوعية أو شهرية، بجانب توافر الشروط القانونية لتعيين الصحفيين بها، خاصة ما يتعلق بعقود العمل، التي يجب أن تكون وفقا للحد الأدنى للأجور، بجانب دخول النقابة طرفا ثالثا فى العقد، وضرورة التأمين على الصحفيين، وأن يتضمن فريق العمل عدد من الصحفيين النقابيين.