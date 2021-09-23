أسبوع فاعليات اليوم العالمي للنظافة في مصر للعام الخامس علي التوالي (صور)

انطلقت فعاليات اليوم العالمي للنظافة في مصر يوم 18 من شهر سبتمبر الجاري، وتستمر حتى يوم 25 سبتمبر، حيث أفاد أحمد فتحي، المنسق الوطني ليوم النظافة في مصر ورئيس مؤسسة شباب بتحب مصر والتي تربطها شراكة تنفيذية بإدارة اليوم العالمي للنظافة، بأن هناك 14 مؤسسة وشركة ومدرسة قاموا بالتسجيل في الموقع الرسمي اليوم العالمي للنظافة، وتم إرسال رسائل بريد إلكتروني لكافة الكيانات المشاركة، وذلك لحصر كافة الفاعليات التي تم تنفيذها في مصر.

وأضاف رئيس مؤسسة شباب بتحب مصر بأنه تمت تجهيز فاعلية في حديقة الزهور في مدينة نصر بالتعاون مع هيئة نظافة وتجميل القاهرة واحدى شركات الشحن، وأيضا بمدينة دهب شارك مراكز الغطس على مدار يومان في حملات نظافة للشواطئ وشاركت بعض الكيانات في محافظة الاسكندرية ومحافظة الجيزة وبعض المدارس الخاصة

وفي محافظة أسيوط شاركت مجموعة من الجمعيات والوحدات المحلية تحت اشراف الإدارة العامة للمخلفات البلدية بمحافظة أسيوط وبدعم من البرنامج الوطني لإدارة المخلفات الصلبة بوزارة البيئة، حيث شارك نحو 90 شاب وفتاة بالإضافة إلى عمال الوحدات المحلية بمحافظة أسيوط وتم خلال الحملة تكثيف أعمال النظافة.

وقام الشباب المشارك بتوعية المواطنين وحثهم على التعاون مع الإدارة المحلية للوصول، كما تم زراعة بعض الأشجار كرمز للتحول إلى الأخضر، وتضمنت الحملات أنشطة للأطفال من خلال تلوين رسومات توعوية لغرس مفهوم النظافة وعدم إلقاء المخلفات في غير الأماكن المخصصة لها.

وشارك في اليوم الأول للحملة جمعية وطن واحد بأسيوط، جمعية المحافظة على القرأن الكريم بقرية مسرع، جميعة تنمية الفنون والثقافة وتنمية المجتمع بالمطيعة ، بالمشاركة مع حي غرب أسيوط ومركز أسيوط، وتم جمع كميات بلغت حوالى 3 طن بحي غرب، و1 طن بالمطيعة و2 طن بقرى مسرع وأولاد رايق.

واستمرت مشاركة منظمات المجتمع المدني والوحدات المحلية بمحافظة أسيوط من خلال مشاركة عدد من الجمعيات والوحدات بدعم فني من البرنامج الوطني لإدارة المخلفات الصلبة بوزارة البيئة، حيث شارك في الحملات عدد 60 شاب وفتاة بالإضافة إلى عمال الوحدات المحلية ومشروعات الجمع بالمدن والمراكز بمحافظة أسيوط، وتم تكثيف أعمال النظافة وتوعية المواطنين وحثهم على التعاون مع الإدارة المحلية ومنع نقاط التجمع العشوائية، كما.

وشارك أيضا في اليوم الثاني والثالث للحملات، جمعية وطن واحد بأسيوط بحي غرب أسيوط، جمعيه تنمية المجتمع لرعاية الأيتام بأبنوب "حمله بيئية وتثقيفية" بمدينة أبنوب.

وفي مدينة دهب شاركت مجموعة من مراكز الغطس مثل "Imagine if, Thalassain, Eco dahab, raygacamp"، في حملة نظافة كبري لتنظيف الشواطئ والمناطق السياحية، وشملت حملة النظافة جمع القمامة وتنظيف الشوارع والتوعية بخطورة وأضرار البلاستيك على البيئة والكائنات البحرية والشعاب المرجانية، وكذلك الأمر في محافظة الإسكندرية.