/651639/مراتي-طفشت-من-البيت-وسرقتني---زوج-في-دعوى-إنذار-بالطاعة-أمام-محكمة-مصر-الجديدة

«هجرتني واستولت على أموالي».. رفع زوج إنذار طاعة، يدعي «عمر» أمام محكمة الأسرة مصر الجديدة، ضد زوجته، طالب فيها بإلزامها في بيت الطاعة، مدعياً هجرتني وسابت العيال، واستولت علي مبلغ مالي كبير قبل خروجها من مسكن الزوجية.

دوت الخليج يكشف تفاصيل إنذار طاعة من زوج في محكمة أسرة مصر الجديدة

هجرتني أنا والعيال

قال «عمر» في دعواه أمام محكمة الأسرة بمصر الجديدة : «متجوز بقالي 10 سنوات، زواج عن حب 4 سنوات، عندي 4 أطفال، سابت ليا العيال وطفل منهم كان عمره 45 يوم، مصعبش عليها الأطفال ومشيت وخدت كل فلوسي اللي كنت شايلها لأولادي عشان أربيهم، وميكنوش محتاجين حاجة، مشيت ومعرفتش اعمل ايه ولا أصرف عليهم منين ومين هيقعد مع الأطفال عشان يربيهم، نزلت وسبت العيال لجيران وبقيت أبيع مناديل في الشوارع عشان أوفر ليهم المعيشة».

الحال اتقلب

وأكمل «عمر» في دعواه : «أنا قبل ما حالي يتبهدل وهي على طول بتمشي وتسيب البيت، كنت بشتغل موظف في بنك وكنت معايا فلوس كتير، حصل ليا ظروف وبقيت على باب الله، قعد سنتين على هذا الحال، أروح اشتغل واصرف عليهم ودخلتهم المدارس، وأنا مش عندي أسرة أبويا وأمي متوفين، فكنت أنا اللي ملزوم أربي عيالي ومحدش ساعدني، أنا ومكنتش حارم زوجتي من أى حاجة، كانت لما تطلب حاجة كنت بجبها، بس هي لاقيت فلوس معايا كتير، فقررت تسرقهم وتسيب عيالها وتهرب».

وطالب الزوج في دعواه أمام محكمة الأسرة:« بمعاقبته طلقته عن الضرر الذي سببته له هو وعياله فى دعوي حبس وتعويض وطاعة».