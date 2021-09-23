محمد عمارة: موسيماني ضعيف فنياً.. وأرفض توقيع عقوبة مالية على المدير الفني

/651644/محمد-عمارة-موسيماني-ضعيف-فنيا-وأرفض-توقيع-عقوبة-مالية-على-المدير-الفني

أكد محمد عمارة، نجم الأهلي السابق، أن خسارة كأس السوبر المصري ليست نهاية المطاف لمشوار النادي الأهلي.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وأضاف خلال تصريحات تليفزيونية عبر "أون تايم سبورتس" الأهلي كان لديه أخطاء عديدة خلال الفترة الأخيرة، وتحديدا في بطولة السوبر المصري، كان المدير الفني المسئول عن ما حدث بالإخفاق، والطبيعي كان فوز الأهلي باللقب نظرا للفوارق الفنية بين اللاعبين".

وتابع" لم أكن مقتنع بأداء موسيماني الفني، وهو ضعيف في الناحية الفنية، وتعرضت للهجوم بسبب ما حدث وتعليقي على المدرب، والنادي الأهلي أضاف لموسيماني في تاريخه التدريبي، ولدي تحفظ على الأداء الفني للفريق تحت قيادة بيتسو موسيماني".

وواصل" النادي الأهلي لا يتعامل بالقطعة، وضد رحيل موسيماني خلال الفترة الحالية، وسيتم تقييم فترته مع الفريق لما بعد مباراة السوبر المصري، وجماهير الأهلي غير متعودة على خسارة بطولتين متتاليتين".

وزاد" موسيماني دائما يكون له تصريحات غريبة، وكان من أهمها أن هناك لاعبين يضمنوا مكانهم في التشكيلة الرئيسة، وهذا الأمر صعب للغاية، ولابد أن هذا الحديث لا يحدث من المدرب".

وزاد" هل هناك بند في عقد موسيماني يتيح للإدارة بخصم أموال منه، وإذا كان الأمر متواجد في شروط العقد، أما في حالة عدم تواجد هذا الأمر في العقد، غير مقبول، ومن الصعب تقبل قرار خصم من المدير الفني".

مدرب الزمالك السابق: بيتسو موسيماني من أفضل 3 مدربين في أفريقيا.. ويجب أن يلقى الدعم من إدارة الأهلي

أكد ميتشو، مدرب الزمالك السابق، أن بيتسو موسيماني مدرب الأهلي صديق شخصي لي منذ 30 عاما.

وأضاف خلال تصريحات تليفزيونية عبر "بي أون تايم" أعرف موسيماني جيدا للغاية، فهو من أفضل 3 مدربين في قارة أفريقيا، وكرة القدم لا تكون فوز على طول الطريق".

محمد عمارة ينتقد بيتسو موسيماني

وتابع" الزمالك تمكن من الفوز بالدوري، والأهلي بسبب المنافسات الأفريقية الهامة، فشل في تحقيق بطولة الدوري، ولكنه فاز ببطولتي أفريقيا، وهناك عدد كبير من الغيابات داخل الفريق وله تأثير على خسارة كأس السوبر المصري".

وواصل" لابد أن تتفهم إدارة الأهلي بسبب الهزائم الأخيرة للأهلي، ولابد أن يكون هناك دعم من الإدارة للمدرب، خاصة أن هناك سوء حظ في الفترة الأخيرة، وأيضا الإجهاد العام الذي يعاني منه الفريق مؤخرا، ويجب أن لا ينسى له أحد الفوز ببطولتي أفريقيا على التوالي".