احتفالا بمرور30 عام على mbc..عمرو أديب وشريف عامر يجتمعان في برنامج واحد

/651645/احتفالا-بمرور30-عام-على-mbcعمرو-أديب-وشريف-عامر-يجتمعان-في-برنامج-واحد

يجتمع الثائي الإعلامي عمرو أديب وشريف عامر للمرة الأولى في برنامج واحد في حلقة خاصة مساء غدا الجمعة وذلك إحتفالا بمرور 30 عاما على تأسيس فضائيات mbc مصر، ومن المقرر أن يكشف الثنائي عن تفاصيل حكايتهم وقصة نجاحهتما.

دوت الخليج يرصد اجتماع عمرو أديب وشريف عامر ببرنامج واحد لأول مرة

عمرو أديب وشريف عامر ببرنامج واحد لأول مرة

وحي عمرو أديب وشريف عامر ضيوف للإعلامية ياسمين عز، في أول لقاء تليفزيوني يجمعهما، وفي الجزء الثاني من الإحتفالية يُقدم الفنان الشاب محمد رشاد حفل غنائي قصير ويُقدم مُختارات غنائية مميزة، ويشارك في الفقرة الأخيرة الطفل يوسف فرج أحد نجوم برنامج "THE VOICE KIDS”.

احتفالات مرور 30 عام على mbc

الجدير بالذكر أن مجموعة MBC، بدأت قبل أيام الاحتفال بمرور 30 عاما على تأسيسها، حيث سجلت حلقة للبرنامج الشهير "من سيربح المليون" تقديم الإعلامي اللبناني جورج قرداحي في البرتغال، وحل عليه ضيفا مجموعة من نجوم الفن، بحضور نجوم mbc.

أزمة رمضان مع الإعلامي عمرو أديب

الجدير بالذكر أن أخر أزمات عمرو اديب مع محمد رمضان كانت رد الأخير على هجوم اأديب عليه من خلال برنامجه الحكاية، وذلك بسبب مجموعة الصور والفيدويهات التي نشرها رمضان عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات “انستجرام”، تواجد بها في مرفأ بيروت الذي انفجر العام الماضي وتسبب في وقوع عديد من الضحايا.

اذ كان قد تعمد الإعلامي عمرو أديب، سرد تفاصيل ما حدث خلال برنامجه «الحكاية» الذي يعرض على «mbc مصر»، في مساء الجمعة، والسخرية من الفنان محمد رمضان بسبب إلتقاطه صورة تذكارية بجوار مرفأ بيروت، قائلاً:”الأستاذ الدكتور راح اتصور في مرفأ بيروت.. راح يعمل فوتوسيشن هناك، قال يعني بيتضامن، مع أهالي الضحايا راح واخد الفوتو سيشن ومركب عليه أغنية من بتوعه وكان هذا الموقع يصلح لعمل فيديو كليب، ليه (رمضان) بيعمل كده.. هو فاكر إن العالم مقفول ومحدش هيشوف ولا هيسمع.. فاكر إن محدش هيعرف.

ونشر محمد رمضان مقطع فيديو صغير من تعليق أديب مرفق بمشهد من فيلمه واحد صعيدي وهو يصفع الفنان حسن عبد الفتاح بالقلم خلال أحداث الفيلم، في إشارة منه لصفع عمرو أديب، مع تركيب أغنية راجعين أنا وأنت تاني للمطرب الراحل عبد الحليم حافظ، في إشارة لخلافاتهما السابقة.