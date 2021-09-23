حضور طاغي ونجاحات مؤثرة..قيادات التنسيقية ضيوف دائمين على منصات التتويج

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يقدم كوادر تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين إضافات نوعية للمجال السياسي والبرلماني في البلاد، حيث منجزات لاتتوقف نتيجة الخبرات الهائلة والطاقات الجبارة التي يسخرها نواب تنسيقية الأحزاب لإحداث فارق في مقدرات الوطن وحياة المواطن.

ويرصد دوت الخليج محطات النجاح الأخيرة لتنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، والتواجد القوي والحضور الفعال في ساحات العمل السياسي والأهلي والبرلماني والخدمي، والذي استوجب تكريم مستحق من السفارة الأمريكية وتواجد عن جدارة في مراقبة الانتخابات الروسية، وغيرها من المكاسب التي تضيفها وتحققها تنسيقية شباب الاحزاب والسياسيين.

السفارة الأمريكية

اعتاد قيادات تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين على صعود منصات التتويج، حيث كرمت السفارة الأمريكية بالقاهرة النائب علاء عصام عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين عن حزب التجمع نظرا لمشاركته في برنامج الزائر الدولي الأمريكي، حيث شارك النائب علاء عصام ضمن البرنامج في الإشراف علي الإنتخابات الرئاسية الامريكية الاخيرة وزار ٦ ولايات أمريكية، وهو البرنامج الذي تخرج منه عددا من رؤساء الدول والأمراء والوزراء والسياسيين وأبرزهم الرئيس الصيني الحالي والرئيس المصري الراحل محمد أنور السادات.

وتضمن وفد تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين كلًا من حازم عمر نائب محافظ قنا، والنائب أحمد فتحي، والنائبة هدي عبد الستار، أعضاء مجلس النواب عن التنسيقية، والنائبة نهي زكي عضو مجلس الشيوخ عن التنسيقية، ومحمد حامد عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين.

الانتخابات الروسية

لعب النائب محمود القط عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، دورا لافتا كواجهة مشرفة للبلاد، حيث التقى بفاريت موخانيتشين نائب رئيس لجنة مجلس الاتحاد للشؤون الخارجية الروسى، وذلك ضمن اللقاء الختامي لوفد مجلس الشيوخ المصري، عقب انتهاء مراقبة الانتخابات البرلمانية الروسية، حيث تقدم النائب محمود القط بالشكر للجانب الروسي على حفاوة الاستقبال، وحسن التنظيم للعملية الانتخابية، وقدم تعريف عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، و دورها في تنمية الحياة السياسية في مصر.

وقد أبدى نائب رئيس لجنة مجلس الاتحاد للشؤون الخارجية الروسى رغبته فى التعاون بين تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، والشباب من الجانب الروسي في الفترة المقبلة، مطالبا بتفعيل جمعية الصداقة بين مجلسي النواب و الشيوخ المصريين، وذلك حتى يتثنى زيادة التعاون بين الجانبين.

الأسر المنتجة

لايفرق قيادات تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بين الشأن الخارجي والداخلي، ويتسابق فرسان التنسيقية على ترقية العمل العام، حيث شارك وفد من تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، وزيرة التضامن الاجتماعي، الدكتورة نيفين قباج، في افتتاح معرض ديارنا للأسر المنتجة، والمقام تحت رعاية السيدة الأولى قرينة الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وافتتح المعرض بحضور كل من الدكتوره وفاء أبو بكر الكيلاني، والدكتور أسامة الغويل وزير الدولة الليبي للشئون الاقتصادية، واللواء أحمد راشد محافظ الجيزة. ويقدم المعرض المنتجات المحلية والحرف التراثية على مستوى المحافظات المصرية، حيث شارك في المعرض أكثر من ١٣ محافظة.

وتضمن وفد تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين كلًا من حازم عمر نائب محافظ قنا، والنائب أحمد فتحي، والنائبة هدي عبد الستار، أعضاء مجلس النواب عن التنسيقية، والنائبة نهي زكي عضو مجلس الشيوخ عن التنسيقية، و النائبة هيام فاروق عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الاحزاب والسياسيين ومحمد حامد عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، وفي نهاية اللقاء، رحبت الوزيرة بالسادة الحضور من أعضاء تنسيقيه شباب الأحزاب والسياسيين لحرصهم علي دعم الأسر المنتجة وتشجيع المنتجات المحلية.

الطائفة الإنجيلية

استقبل الدكتور القس أندريه زكي، رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر، رئيس الهيئة القبطية الإنجيلية للخدمات الاجتماعية، اليوم الثلاثاء، وفدًا من أعضاء تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، يضم عماد خليل،،ونادر مصطفى، ومي كرم جبر، اعضاء مجلس النواب عن التنسيقية، و محمد عزمي، ونهي ذكي أعضاء مجلس الشيوخ عن التنسيقية، وطه أحمد، وماجد طلعت أعضاء التنسيقية .

وحضر اللقاء قيادات الهيئة القبطية الإنجيلية، ممتاز بشاي، نائب رئيس الهيئة الإنجيلية، وسميرة لوقا، رئيس أول قطاع الحوار بالهيئة الإنجيلية، والشيخ عصام واصف، رئيس مجلس شؤون الشيوخ بسنودس النيل الإنجيلي، والمستشار يوسف طلعت، المستشار القانوني لرئاسة الطائفة الإنجيلية، ويوسف إدوارد، مدير الإعلام بالهيئة القبطية الإنجيلية.

ورحب رئيس الإنجيلية بوفد التنسيقية، مقدمًا عرضًا لنشاط الطائفة الإنجيلية خلال الوقت الماضي من افتتاحات كنائس ورسامة شيوخ وقساوسة جدد في مختلف أنحاء الجمورية، كما استعرض قيادات الهيئة الإنجيلية أنشطة الهيئة بوحداتها المختلفة ومشاركاتها في المبادرات الرئاسية في مختلف المحافظات، حيث أشاد أعضاء التنسيقية بنشاط الهيئة والطائفة الإنجيلية، وأكدوا على اعتزازهم بدورهما في خدمة المجتمع.

النشاط الثقافي

لايفوت قيادات التنسيقية أي من المناسبات التي تسمح لهم بالانخراط في الشارع، والالتحام برموزه الثقافية والفنية، ف على هامش الإحتفال بالعيد القومى للمحافظة حضر وفد التنسيقية الحفل المقام بدار الاوبرا بمحافظة البحيرة، حيث حضر وفد تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين المشارك في احتفالات محافظة البحيرة بعيدها القومى، الحفل الفنى الثقافى الذي نظمته المحافظة بدار الأوبرا احتفالا باليوم الوطنى للمحافظة، والذي حضره اللواء هشام أمنة محافظ البحيرة وعدد من القيادات التنفيذية والشعبية بالمحافظة.

ضم وفد التنسيقية النائبة رشا كليب، عضو مجلس النواب، وإيمان طلعت، وأحمد حسبو، ود.محمد علام، و أمين بدر، ود.محمد غنيم، ومحمد نبيل، أعضاء التنسيقية.