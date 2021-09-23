/651648/زيارة-تفقدية-لوزير-شئون-المجالس-النيابية-للعاصمة-الإدرايةوفؤاد-يؤكد-الحلم-المصري-شارف-على-التحقيق-و-الجمهورية-الجديدة-باتت-معالمها-واضحة

أجرى المستشار علاء الدين فؤاد – وزير شئون المجالس النيابية وبعض من قيادات الوزارة اليوم الخميس زيارة تفقدية لمقر الوزارة بالحي الحكومي بالعاصمة الإدارية الجديدة للوقوف على ما تم من أعمال وتجهيزات تمهيداً لإنتقال العاملين بالوزارة إلى المقر الجديد.

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وقد صاحبه في الزيارة، ا محمود فتحي - المدير التنفيذى بوحدة انتقال الوزارات للعاصمة الإدارية بمجلس الوزراء، و الملازم أول عمرو ناجي حسين من الهيئة الهندسية.

وتفقد الوزير مقر الوزارة بجميع الأدوار ووقف على أماكن توزيع إدارات الوزارة المختلفة والعاملين بها ..كما تفقد سيادته أعمال التشطيبات النهائية التي قاربت على الانتهاء وكذلك الأثاث المكتبي بكل قطاعات الوزارة تمهيداً لاستلامها.

وقد أشاد بالأعمال التي تجرى في العاصمة الإدارية الجديدة كلها وليس الحي الحكومي فقط..ووصفها بأنها تسابق الزمن وأن تلك الأعمال على مستوى حضاري متطور لا مثيل له في كل دول العالم.. وأضاف أنه في كل زيارة للعاصمة يجد أن هناك الجديد والجديد يتم تنفيذه بأيادٍ مصرية وأن الحلم المصري قد شارف على التحقيق وأن الجمهورية الجديدة باتت معالمها واضحة.

وأن القيادة السياسية في مصر قد وعدت وأوفت وعدها في زمن قياسي وفي ظل ظروف عصيبة اجتاحت العالم كله إلا أن تلك الظروف الغير مسبوقة لم تكن حائلاً أمام الإرادة والعزيمة لقيادة مصر.

زيارة تفقدية لوزير شئون المجالس النيابية للعاصمة الإدراية..وفؤاد يؤكد: الحلم المصري شارف على التحقيق و الجمهورية الجديدة باتت معالمها واضحة

كما أشاد س بما قامت به قواتنا المسلحة المصرية في تشييد هذه الجمهورية الجديدة وعلى هذا المستوى من البناء المتطور والتكنولوجيا الحديثة.

كما أضاف أن لدولة رئيس الوزراء والحكومة المصرية دوراً عظيم في وضع المنهجية لهذا المشروع العملاق وتنفيذه على هذا النحو من الدقة والإلتزام من كافة وزارات الدولة والجهات التابعة لها.