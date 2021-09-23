/651650/بالأسماء-إصابة 3-أشخاص-في-حادث-تصادم-سيارة-ملاكي-بتريلا-في-قنا

شهد طريق الشويخات- المخادمة بقنا، اليوم الخميس، حادث تصادم سيارة ملاكي وتريلا، مما أسفر عن إصابة 3 أشخاص، وعلى الفور تم نقل المصابين إلى مستشفى قنا العام.

دوت الخليج يرصد في السطور التالية تفاصيل إصابة 3 أشخاص في حادث سيارة ملاكي وتريلا في قنا

أسماء المصابين

ترجع تفاصيل الحادث عندما تلقى اللواء مسعد أبو سكين، مدير أمن قنا، إشارة يفيد بوقوع حادث تصادم سيارة ملاكي بطريق الشويخات- المخادمة، وإصابة 3 أشخاص، وعلى الفورتم نقل المصابين إلى مستشفى قنا العام.

أسماء المصابين:-

محمود شعبان محمود 40 عاما.

سعد محمود سيد 35 عاما.

عبد الحميد أحمد بشاري 28 عاما.

وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لتتولى التحقيقات.

وفي سياق أخر شهد طريق الفرافرة في محافظة الوادي الجديد، مصرع شاب، وأصيب 9 آخرون بينهم 5 أطفال باعمار متفاوتة وذلك في حادث تصادم سيارة أجرة ميكروباص بسيارة نقل.

6 سيارات إسعاف لنقل المصابين

على الفور انتقلت الأجهزة الأمنية والحماية المدنية إلى مكان الحادث، وتم الدفع بـ6 سيارات إسعاف، وجرى نقل جثة المتوفى لمشرحة مستشفي الفرافرة المركزى ، فيما تتلقي الحالات المصابة الرعاية الطبية اللازمة لحين تماثلهم للشفاء.

تفاصيل الحادث

كان تلقى اللواء محمود فاروق، مدير أمن الوادي الجديد، إخطارًا من إدارة شرطة انجدة يفيد بوصول جثة شاب ومصابين لمستشفى الفرافرة المركزي.

أسماء المصابين

ونتج الحادث عن مصرع« نعمان أحمد حمدي، 23 عامًا، من مركز البداري بأسيوط، وإصابة كل من راضي سيد كام،20 عامًا، محمد أبو طالب محمد 19 عامًا، عبدالعزيز عابد فتحي 13 عامًا، أسامة عمر عيد 27 عامًا، حسن عبد العظيم الدرديري 14 عامًا، علاء ماهر على 13 عامًا، حازم صلاح السيد، 19 عامًا، خالد صلاح السيد 14 عامًا، أحمد ماهر اسماعيل 16 عامًا، حسين الدرديري أحمد 17 عامًا، بجروح وكدمات واشتباه كسور متفرقة بالجسم، وجميعهم من محافظة أسيوطح».

تحرر محضر بالحادث، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.