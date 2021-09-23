/651651/إنذار-على-يد-محضر-يتهم-ضياء-السيد-بإهانة-شيكابالا-ونادي-الزمالك

تقدم المحامي ياسر قنطوش، وكيلا عن خالد مصطفي حسانين، وجمال حسن محمد أعضاء الجمعية العمومية بنادي الزمالك، اليوم الخميس، بإنذار رسمي على يد محضر، ضد الكابتن أحمد مجاهد رئيس اللجنة المؤقتة لاتحاد الكرة وضياء السيد المدرب العام في لمنتخب مصر.

دوت الخليج يرصد في السطور التالية تفاصيل إنذار على يد محضر يتهم ضياء السيد بإهانة شيكابالا ونادي الزمالك

بلاغ ضد الكابتن ضياء السيد

ذكر الإنذار الذى حمل رقم 100475عرائض المكتب الفني، أنه تم تسريب فيديو الكابتن ضياء السيد، يحتوي على عبارات تسيء للنادي الزمالك وإلى لاعبي نادي الزمالك وتحديدا كابتن فريق نادي الزمالك محمود عبد الرازق «شيكابالا»، حيث تعتبر هذه العبارات تثير الرأي العام والشارع المصري، ضد النادي الزمالك، كما تحط من كرامة نادى الزمالك الكيان العريق كونه من أكبر القلاع الرياضية في مصر.

تابع الإنذار، أن التسرب يتسبب في توهم الأشخاص الذين سمعوه أن نادى الزمالك يختار لاعبيه دون المستوى الفني والأخلاقي.

حيث أن ضياء السيد يشغل منصب هام في منتخب مصر، كونه من الشخصيات العامة التي تؤثر في الوسط الرياضي، ويتابعه الكافة ويجب عليه مراعاة ذلك وأن ينقي الكلمات قبل النطق بها ولذلك مراعاة عدم الشحن بين الجماهير وإثارة الفتن بين المجتمع.

وكان تداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي«فيسبوك»، على تطبيق «تيك توك»، مقاطع فيديو ضياء السيد المدرب العام لمنتخب مصر يهاجم انضمام بعض لاعبي المنتخب لصفوفه الفترة القادمة.

كما جاء في تفاصيل الفيديو الذي انتشر على التواصل الإجتماعي « تيك توك» الأعلى تداولا، هجوم المدرب العام على بعض اللاعبين بعبارات على خلفية أشخاص يتحدثون حوله عن ضم شيكابالا معقبا: «ولا هيه».