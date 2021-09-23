ميدو يثير الجدل بأزمة التسريبات بشأن ضياء السيد .. «صور»

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رد أحمد حسام ميدو لاعب الزمالك السابق، علي ضياء السيد المدرب العام للمنتخب الوطني الأول لكرة علي الفيديو المسرب صباح اليوم والذي ذكر فية بأن شيكابالا لن يتواجد مع المنتخب المصري طوال تواجدة.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وكتب احمد حسام ميدو عبر حسابة الشخصي”تويتر:”أعرف ضياء السيد منذ سنوات رجل صادق ويكن للزمالك كل احتراعندما كان مدربا لمنتخب الشباب اعتمد على عدد كبير من لاعبي الزمالك مثل عمر جابر ومحمد إبراهيم ودعمهم بشكل كبير للتواجد مع المنتخب الاول عندما كان مساعدا لبرادلي يعني انت يا كابتن ضياء ماتعلمتش حاجه من ڤيديو البت البرازيلية”.

جاء في الفيديو المسرب في بدايتة، حديثة عن شيكابالا لاعب الزمالك، ورد على سؤال أحد الحاضرين، بضرورة تواجد شيكابالا مع منتخب مصر، بعد الفوز بالدوري، ليرد المدرب بأن كابتن الزمالك لن يتواجد مع منتخب مصر.

ورداً على سؤال القاضية ممكن الخاصة بمباراة الأهلي والزمالك في النهائي الأفريقي، رد بأن القاضية لبست، وسط وصلة من الهزار بين الحضور.

وأخيرا وصل فويس واتساب لمدرب منتخب مصر من عصام الحضري، مدرب حراس المنتخب، ليرد عليه قائلا "يخربيتك ياحضري".

حديث المدرب عن شيكابالا يجعل جماهير الزمالك تغضب وترى أن هناك مجاملات من الممكم أن تحدث في اختيارات اللاعبين، وهو ما ظهر على منصات التواصل الإجتماعي، فور تسريب الفيديو.

وفي حال تم تداول الفيديو بشكل كبير، من الممكن أن يضطر مسئولي اتحاد الكرة المصري بتوجيه الشكر لضياء السيد، والإستعانة بمدرب آخر يتواجد خلال الفترة القادمة.

كارتيرون

ويتمسك المدرب بضم مهاجم أجنبي جديد في الفريق وسط النقص العددي وعدم تواجد سوى الثنائي سيف الدين الجزيري ومروان حمدي فقط.

وأخطر المدير الفني الإدارة بأنه حال تعثر ضم مهاجم اجنبي فالأفضل هو استمرار عمر السعيد وعدم إعارته بعد العروض العديدة التي تلقاها اللاعب من بعض الأندية في الدوري وعلى رأسها الجونة الذي يرغب في تجديد إعارته.

وكان الزمالك أعار مهاجمه الصاعد أسامة فيصل إلى صفوف البنك الأهلي لمدة موسم بناء على طلب الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق.

ومن المقرر أن ينتظم الفريق في معسكر مغلق ببرج العرب ابتداء من يوم ٢٠ سبتمبر استعدادا للقاء أسوان.

حمدي النقاز

أعلن نادي الزمالك عن انضمام الدولي التونسي حمدي النقاز لصفوف الفارس الأبيض، وذلك بعد فسخ تعاقدة مع ناديالترجي التونسي.

وكانت اللجنة المكلفة بإدراة نادي الزمالك برئاسة حسن لبيب قد تواصلت مع اللاعب من أجل التعاقد معه واللعب لنادي الزمالك مقابل تنازل اللاعب عن قضيتة التي حصل بها على حكم نهائي من الاتحاد الدولي "فيفا".

الجدير بالذكر ان حمدي النقاز لعب لنادي الزمالك قبل رحيلة الي نادي الترجي التونسي, وخلال الفترة التى قضاها مع الزمالك لعب 34مباراة مع القلعة البيضاء، استطاع أن يصنع 4 أهداف، ولم يسجل، وحصل على 7 إنذارات .

وتمكن اللاعب التونسى من الحصول مع الزمالك على 4 بطولات وهم كأس السوبر المصرى السعودى والكونفدرالية وكأس مصر مرتين .