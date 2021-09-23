خاص.. الأهلي يقرر رفع عقوبات السوبر المصري عن الوافدين الجدد.. تعرف على التفاصيل

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خسر النادي الأهلي بطولة كأس السوبر المصري أمام طلائع الجيش، وجاء قرار مجلس إدارة النادي الأهلي بخصم 300 ألف جنية من رواتب اللاعبين والجهاز الفني.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وعلم موقع دوت الخليج أن إدارة الأهلي قررت عدم إدراج سداسي الفريق المنضم حديثاً في بدايه الموسم، وعدم توقيع أي عقوبات عليهم، بعد مباراة السوبر.

وقرر مجلس إدارة الأهلي أن تكون عقوبات السوبر على اللاعبين المتواجدين في قائمة الفريق الموسم الماضي بجانب الجهاز الفني ومدير الكرة.

وجاء قرار إعفاء السداسي المنضم حديثا من عقوبات السوبر، بسبب أنهم تواجدوا مع الفريق من أيام قليلة، وأن العقوبة إذا تمت عليهم سيكون من الصعب تقبلها.

وفيما يلي السداسي الذي تم إعفائهم من عقوبات مباراة السوبر المصري" بيرسي تاو، لويس ميكيسوني، حسام حسن، عمار حمدي، أحمد عبد القادر، كريم فؤاد".

محمد عمارة: موسيماني ضعيف فنياً.. وأرفض توقيع عقوبة مالية على المدير الفني

أكد محمد عمارة، نجم الأهلي السابق، أن خسارة كأس السوبر المصري ليست نهاية المطاف لمشوار النادي الأهلي.

وأضاف خلال تصريحات تليفزيونية عبر "أون تايم سبورتس" الأهلي كان لديه أخطاء عديدة خلال الفترة الأخيرة، وتحديدا في بطولة السوبر المصري، كان المدير الفني المسئول عن ما حدث بالإخفاق، والطبيعي كان فوز الأهلي باللقب نظرا للفوارق الفنية بين اللاعبين".

وتابع" لم أكن مقتنع بأداء موسيماني الفني، وهو ضعيف في الناحية الفنية، وتعرضت للهجوم بسبب ما حدث وتعليقي على المدرب، والنادي الأهلي أضاف لموسيماني في تاريخه التدريبي، ولدي تحفظ على الأداء الفني للفريق تحت قيادة بيتسو موسيماني".

عقوبات السوبر المصري في الأهلي

وواصل" النادي الأهلي لا يتعامل بالقطعة، وضد رحيل موسيماني خلال الفترة الحالية، وسيتم تقييم فترته مع الفريق لما بعد مباراة السوبر المصري، وجماهير الأهلي غير متعودة على خسارة بطولتين متتاليتين".

وزاد" موسيماني دائما يكون له تصريحات غريبة، وكان من أهمها أن هناك لاعبين يضمنوا مكانهم في التشكيلة الرئيسة، وهذا الأمر صعب للغاية، ولابد أن هذا الحديث لا يحدث من المدرب".

وزاد" هل هناك بند في عقد موسيماني يتيح للإدارة بخصم أموال منه، وإذا كان الأمر متواجد في شروط العقد، أما في حالة عدم تواجد هذا الأمر في العقد، غير مقبول، ومن الصعب تقبل قرار خصم من المدير الفني".