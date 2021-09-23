أمين سر خطة النواب: نلمس جهود مقدرة من «الاتحاد المصرى لتمويل المشروعات» ولكن لايزال طموحنا أكبر«فيديو»

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لتمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر

رأى النائب عبد المنعم إمام، رئيس حزب العدل، أمين سر لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن الاتحاد المصرى لتمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، أحد أهم صور تحقيق التنمية فى مصر خلال الفترة الأخيرة بعد أن أصدر مجلس النواب بالفصل التشريعى الأول القانون الخاص بالتمويل متناهى الصغر وتعديلاته والتى من خلاله توفرت البيئة التشريعية لوجود الإتحاد.

دوت الخليج

جاء ذلك فى تصريحات لـ«موقع دوت الخليج»، مؤكدا على أن البيئة التشريعية للإتحاد، والتنفيذية مواتية ومن ثم نلمس منه جهود لخدمة التمويل متناهى الصغر، وبعد التعديلات الأخيرة بضم المشروعات المتوسطة والصغير كانت الآمال أكبر وأكبر ولا تزال قائمة، خاصة من خلال البرامج التى من شأنه أن تمثل إضافة كبيرة للفئات التى تكون بحاجة إلى ذلك.

نلمس جهود مقدرة من «الاتحاد المصرى لتمويل المشروعات» ولكن لايزال طموحنا أكبر

ولفت أمين سر لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إلى أن المجتمع ينتظر الكثير من الاتحاد المصرى لتمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، فى ضوء الفجوة التمويلية الكبيرة الموجودة لدى قطاعات كبيرة بالمجتمع، وخاصة الفئات ذات الصلة بالتمويل متناهى الصغر من خلال الشركات والجمعيات التى تنتشر بمختلف محافظات مصر فى هذا السياق، قائلا:" طموحاتنا فى الاتحاد المصرى للتمويل كبيرة وآملنا فيه أكبر بلاشك".

وأكد على أن مثل هذه التحركات التمويلة تخدم فئات فى المجتمع وخاصة من محدودى الدخل، وإطار فعال نحو مواجهة الفقر، ونقل مواطنين من أوضاع إقتصادية سيئة لأوضاع إقتصادية أكثر تطورًا، وبالتالى الدولة ومؤسساتها المختلفة وخاصة مجلس النواب من أجل أن نكون أمام كيانات تمويلية قوية من شأنها تطوير أوضاع المواطنين محدودى الدخل بجانب الشباب والمرأة الذين يستفيديون من مثل هذه التحركات بجابن النحركات الأخرى من الدولة المصرية وجهاته المعنية التى تعمل على تمكين حقيقى للشباب والمرأة.