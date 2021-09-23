«هل يُرفض هذا العشق»..مي حلمي تغازل زوجها المستقبلي برسالة رومانسية

/651656/هل-يرفض-هذا-العشقمي-حلمي-تغازل-زوجها-المستقبلي-برسالة-رومانسية

تستعد مذيعة الكورة المصرية مي حلمي لعقد زواجها للمرة الثانية من شخص مجهول الهوية حتى وقتنا هذا، رغبًة منها في التكتم على الأمر حتى إعلان الزواج.

دوت الخليج يرصد رسالة مي حلمي لزوجها المستقبلي دون الإعلان عن هويته

رسالة رومانسية من مي حلمي لحبيبها المجهول

وحرصت مي حلمي على الإفصاح عن مشاعرها تجاه زوجها المستقبلي المجمهول من خلال توجيه رسالة رومانسية له عبر خاصية “ستوري”، بحسابها الرسمي بموقع تبادل الصو والفيديوهات “انستجرام”، اذ كتبت فيها: “ إلى من أحبني بصدق، ولا أعلم لماذا اخترني قلبك في وقت كنت أعتقد أني وحيدة ولن يحتوي جراح قلبي طيبه أحد داويت، حنيت، وقولت لايعنيني شئ بما مريت، قولت لك أريد الاعتزال، أصريت على وجود كياني باقي بكلمة أنتي محاربة والمحاربين لا يعرفون الانهزام ،أذهلتني شدة التمسك وقت الشدائد، علمتني أحب من يحب ولا أعذر من تخلي”.

وتابعت مي حلمي: “جاوبتك، قلبي لم يعد كما كان قولت سأتحمل فأنتي من عليها من نفسي أغار، فهل يرفض مثل هذا العشق في زمن يتخلى البعض، بأعذار القيل والقال، وعدي هو أني لن أتخلى عن ضحكة عادت إلى الحياة.”.

موعد عودة مي حلمي لبرنامج الحكم

وكانت مي حلمي أعلنت عودتها لبرنامج «الحكم» الذي يعرض على فضائية قناة «الحدث» يوم السبت ما بعد القادم الموافق 25 سبتمبر، وذلك بعد أن تم وقفها بسبب فقرتها مع أحمد صالح لاعب الزمالك السابق، اذ كتبت عبر خاصية «استوري» على حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»: "ونرجع للحكم السبت اللي بعد الجاي أول ما ارجع من السفر".

أزمة مي حلمي مع أحمد صالح

الجدير بالذكر أنه تحدثت مي حلمي، خلال البرنامج مع أحمد صالح، بشكل وجده غير لائق، حيث وجهت له العديد من الأسئلة حول ما فعله شيكابالا أثناء الاحتفال بلقب الدوري، وسب جمهور الأهلي، مما أثار غضب أحمد صالح، ودفعه لعدم استكمال الحلقة والانسحاب على الهواء.

وبناءًا على ذلك أصدرت قناة الحديث اليوم المسؤولة عن بث برنامج الحكم التي تقدمه الإعلامية مي حلمي، قرار بإيقاف البرنامج وإحالتها للتحقيق لما تسبب به من إساء لكابتن أحمد صالح لاعب نادي الزمالك السابق.

وجاء البيان التي أصدرته القناة على النحو الأتي: “بناءً علي ما تم رصده من قبًل المرصد الخاص بالقناه بحلقة الإعلامية مي أمس السبت الموافق 28 أغسطس 2021 وما بدر منها تجاه ضيف البرنامج، والتعامل معه بما يخالف الأصول والأكواد الإعلاميه وميثاق الشرف الإعلامي، لذلك قررنا

-أولا: إحالة الإعلاميه مي حلمي للتحقيق

- ثانيًا: إيقاف برنامج الحكم علي شاشة قناة الحدث اليوم لحين انتهاء التحقيق

- ثالثًا: علي السيد المدير التنفيذي أعمال نص القرار من الان.