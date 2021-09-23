خاص.. حارس بيراميدز يقترب من الرحيل.. وفاركو يسعى لحسم الصفقة سريعاً

/651658/خاص-حارس-بيراميدز-يقترب-من-الرحيل-وفاركو-يسعى-لحسم-الصفقة-سريعا

خرج المهدي سليمان من قائمة فريق بيراميدز، والتي تستعد لمباراة سموحة في دور الـ 16 لبطولة كأس مصر.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وعلم موقع دوت الخليج أن المهدي سليمان حارس بيراميدز يريد الرحيل عن صفوف الفريق ويرفض التواجد كحارس ثاني في الموسم الجديد مع الفريق.

وأبلغ المهدي سليمان، إجارة إدارة بيراميدز بأنه يرغب في الرحيل عن الفريق والانتقال لصفوف فاركو قبل بداية الموسم.

ويسعى فريق فاركو إنهاء الصفقة سريعا، وضمان تواجد المهدي سليمان بجانب محمد صبحي حارس الزمالك، والذي جاء للفريق من أيام على الإعارة.

إيهاب جلال: تعاقدي مع بيراميدز يتيح التتويج ب ٤ بطولات

أقام نادي بيراميدز مؤتمراً صحفيا منذ لحظات للإعلان عن تعاقدة مع المدير الفني إيهاب جلال لقيادة الفريق السماوي في الموسم المقبل.

وقال:” إيهاب جلال كلمته قائلا اشكر المهندس ممدوح عيد علي تفاوضه معي وكانت مفاوضات سريعه جدا اشكر تاكيس جونياس وهذه هي سنه الحياة”.

واضاف:” وجودي في بيراميدز ينشئ لدينا طموح جديد وهوا المنافسة علي اربعه بطولات الموسم المقبل”.

المهدي سليمان وبيراميدز

ووأصل:” ايهاب جلال عن طموحه مع بيراميدز: نتمني التوفيق من الله وأن نلعب علي الفوز بجميع المباريات”.

وأردف:” لدينا افضل حراس في مصر ولن نتعاقد مع حراس جدد”.

قال إيهاب جلال المدير الفني لفريق نادي بيراميدز إن فترة الإعداد لن تكون كبيرة خاصة وأن الفريق مرتبط بمباريات هامة في كأس مصر وستكون البداية أمام سموحة يوم ٢٥ سبتمبر الجاري بالسويس، والجهاز الفني سيعمل على تجهيز اللاعبين سريعا، ومن الجيد أن المجموعة الدولية عادت مؤخرا وهناك خطة إعداد سريعة ومكثفة وضعها الجهاز الفني استعدادا للمرحلة المقبلة ومواجهات كأس مصر وكأس الكونفدرالية الأفريقية وبطولة الدوري الممتاز.

أشار إيهاب جلال إلى أن المدير الفني قرر الدخول في معسكر مغلق لمدة أسبوع بداية من الأربعاء في الإسكندرية يخوض خلاله الفريق التدريبات بصورة يومية وعلى فترتين لرفع معدلات اللياقة البدنية مع خوض مباراة ودية يوم السبت المقبل، جار الاتفاق على طرفها، أملا في أن يكون الفريق في أفضل صورة فنية وبدنية قبل خوض مواجهة سموحة الهامة.