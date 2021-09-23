الأعداد تتزايد.. تسجيل 50 الف مواطن لتلقي لقاح كورونا في حملة “معًا نطمئن” 

/651660/الأعداد-تتزايد-تسجيل-50-الف-مواطن-لتلقي-لقاح-كورونا-في-حملة-معا-نطمئن

كشفت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، انطلاق حملة معًا نطمئن.. سجل الآن، بمحافظة الأقصر، اليوم الخميس، بهدف تشجيع المواطنين ومُساعدتهم في التسجيل على الموقع الإلكتروني للوزارة، لتلقي لقاح فيروس كورونا في نفس اليوم، وذلك في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بالتوسع في حملة تطعيم المواطنين بلقاحات كورونا.

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وأضافت الوزارة أنه تم تسجيل 50 ألف و833 ألفًا مواطن على الموقع الإلكتروني للوزارة الخاص بتلقي لقاح فيروس كورونا، وذلك من خلال الحملة أثناء فترة عملها بالـ 20 محافظة التي انطلقت بها على مدار الأسبوع الماضي، بالإضافة إلى تقديم التوعية لأكثر من 53 ألف مواطن بأهمية تلقي اللقاح لحماية أنفسهم وذويهم والمجتمع من خطر الإصابة بفيروس كورونا.

تسجيل 50 الف مواطن لتلقي لقاح كورونا في حملة “معًا نطمئن”

الجدير بالذكرأن الوزارة وفرت 9 أتوبيسات رئيسية، بالإضافة إلى سيارات مُجهزة تجوب المحافظات 3 أيام، ويضم كل أتوبيس 30 فريقًا من التواصل المُجتمعي بوزارة الصحة تم تدريبهم على أعلى مستوى ويرتدون زيًا مُخصصًا، ومُزودين بأجهزة تابلت لتسجيل بيانات المُواطنين على الموقع الإلكتروني لتلقي اللقاح، والرد على جميع استفساراتهم وتساؤلاتهم حول اللقاحات، مؤكدًا أن المُواطنين الذين سجلّوا على الموقع سابقًا، ولم تصلهم رسالة نصية يُمكنهم التوجه إلى الحملة للحصول على رسالة فورية بموعد تلقي اللقاح.