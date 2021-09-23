استخراج المستندات فى دقائق.. تطوير مجمع مرور عين الصيرة بأحداث التقنيات

جدة - نرمين السيد - استعرض محمد صابر محرر الشؤون الأمنية والمرورية، ببرنامج "نهار جديد" التلفزيونى، جهود وزارة الداخلية للعمل على تطوير المنظومة الأمنية الحديثة للارتقاء بالأداء الأمنى لتقديم الخدمات الجماهيرية، وتوفير كافة التسهيلات والتيسيرات للمواطنين، بناء على توجيهات اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، لتطوير وحدات ترخيص المرور بأحداث التقنيات الحديثة.





وأضاف أنه فى إطار حرص مديرية أمن القاهرة على تقديم وتبسيط الإجراءات، وحصول المواطن على الخدمة فى أسرع وقت، وبناء على تعليمات اللواء أشرف الجندى، مساعد أول الوزير لقطاع أمن القاهرة، بتحديث أساليب التفاعل والتعامل مع المواطنين، تم تطوير 34 وحدة تراخيص بالقاهرة، تحت إشراف اللواء عمرو البيلى، لتصبح وحدات مطورة.

وأشار محمد صابر، إلى جهود وزارة الداخلية لتطوير مجمع تراخيص مرور عين الصيرة بإشراف المقدم محمد شوبان، من ضمن 34 وحدة تراخيص بالقاهرة برئاسة اللواء عمرو البيلى مدير الإدارة العامة للمرور للقاهرة، الذى يتفقد وحدات التراخيص يوميا، للتأكد من سير تقديم الخدمات للمواطنين.

ويشمل المجمع مناطق السيدة زينب والمنيل ومصر القديمة والمقطم، وهذه الوحدة مخصصة للتراخيص أول مرة وتجديد الرخص للسيارات، واستخراج رخص القيادة، كما تعمل بنظام الترقيم الآلى وبها 13 شباكا لاستكمال دورة المستندات فى عدة دقائق.

كما يوجد شباك لاستخراج شهادات البيانات، وآخر مخصص لكبار السن وذوى الاحتياجات الخاصة.

كما تشمل الوحدة على ساحة متطورة لفحص السيارات، وداخل الوحدة نيابة لاستخراج شهادات المخالفات.

يأتى ذلك فى إطار استراتيجية الوزارة التى تهدف فى أحد محاورها لتقديم خدمات جماهيرية، وتطوير وحدات تراخيص المرور، بأحداث التقنيات الحديثة.

كما يؤكد رئيس المجمع بالمتابعة لتسهيل إجراءات المواطنين بكافة وحدات التراخيص، مع مراجعة كافة الاشتراطات والإجراءات الاحترازية للمواطنين، أثناء التعامل داخل الوحدة وإلزام كافة المترددين على ارتداء الكمامة، والتأكيد على مسافات التباعد بين المواطنين والتعقيم قبل وبعد أوقات العمل.