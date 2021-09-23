/651667/عبر-بالسفينة-لبر-الأمان-نواب-البرلمان-عن-المشير-محمد-حسين-طنطاوي -استطاع-بحنكته-وصبره-حماية-الوطن-من-الخراب-كان-رمز للحكمة-والشجاعة

وجه نواب البرلمان كل التحية والتقدير للبطل الراحل المشير محمد حسين طنطاوي والذي توفى الثلاثاء الماضي، عن عمر يناهز 85 عاما، تاركا تاريخ حافل في خدمة الوطن، فهو البطل العسكرى الذى خاض أربع حروب دخلتها مصر ضد إسرائيل، موضحين انه كان أحد أبطال حرب 56، وشارك فى حرب النكسة سنة 1967، وبعدها فى حرب الاستنزاف، كما كان أحد أبطال حرب اكتوبر 1973المجيدة، كما أنه استطاع بمنتهى الحكمة والقدرة والكفاءة أن يحافظ على سفينة الوطن من الغرق فى الفترة التى واكبت أحداث ثورة 25 يناير.

رياض عبد الستار لتحيا مصر المشير طنطاوى كان بمثابة سفينه نوح لإنقاذ مصر

قال النائب رياض عبد الستار عضو مجلس النواب، ان المشير محمد حسين طنطاوي من الشخصيات العظيمة التي قدمت الكثير من اجل الوطن، موضحا أن هذه الشخصية عبرت بمصر إلى مرحلة الامان في الظل الظروف الصعبة التي عاصرتها البلاد بعد 2011.

ونوه النائب رياض عبد الستار في تصريحات خاصة لـ دوت الخليج أن المشير طنطاوي ساهم في صناعة الأمجاد والبطولات في حرب أكتوبر وغيرها من الحروب وسجّلها التاريخ بحروف من نور، كما كان بطلًا بحق وقائدًا حكيمًا.

واكد النائب رياض عبد الستار عضو مجلس النواب، أن ما قدمه المشير طنطاوي من جهود وطنية وتضحيات عظيمة سيسطرها التاريخ بحروف من نور.

برلماني: المشير طنطاوي استطاع بحنكته وصبره الوصول بالوطن إلى بر الأمان

نعى النائب علي الدين النجار عضو لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، المشير طنطاوي الذي وافته المنية فجر يوم الثلاثاء، موضحا انه قدم مسيرة عطاء عطرة، و رحلة عمل ونضال من أجل هذا الوطن العظيم.

وأضاف النائب علي الدين النجار في تصريحات خاصة لـ موقع دوت الخليج، ان المشير محمد حسين طنطاوي وزير الدفاع الأسبق، استطاع بحنكته وصبره الوصول بالوطن إلى بر الأمان، وتحمل الكثير والكثير من الضغوطات برحابة صدر، وحكمة واسعة شهد بها الجميع.

واضاف عضو مجلس النواب أن المشير طنطاوي رحمة الله بذل قصارى جهده للحفاظ على الوطن ومقدراته، ولا سيما في الظروف العصيبة التي مرت بها البلاد في أعقاب ثورة 25 يناير2011.

كما نعى النائب محمد محمود عبد القوي، عضو مجلس النواب، المشير محمد حسين طنطاوي، يعد بطلًا من أبطال القوات المسلحة الوطنيين المخلصين المدافعين بقوة وصلابة عن الوطن والمواطن.

وقال النائب محمد عبد القوي، كان المشير حسين طنطاوي مخلصًا لبلده ولشعبه، وقاد البلاد بحكمة وبراعة وطنية في فترة حالكة من تاريخ مصر، كان هدفها إسقاط الدولة المصرية، ولكن الرجل بوطنيته وشجاعته وإخلاصه لوطنه وشعبه إستطاع أن يعبُر ما كان مدبرًا لأن تسقط مصر في المستنقع ذاته الذي سقطت فيه دول مجاورة، فهو نموذج يحتذى به في الوطنية والإخلاص وحب الوطن.

النائب محمد محمود: المشير طنطاوى تحلى بالحكمة والشجاعة

وأضاف النائب محمد محمود، تحلى المشير طنطاوي بالحكمة والشجاعة، رحمه الله، وستبقى ذكراه خالدة في ذمة التاريخ، قائدًا وطنيًا شجاعًا، أدى دوره الوطني في شجاعة وصمت، مدافعًا ومحافظًا عن الوطن والمواطن، غفر الله للفقيد الذي ستبقى سيرته وموقفه الوطني بعد 25 يناير في ذمة التاريخ خالدة في ذاكرة وضمير المصريين.

وكانت الدولة المصرية، قد أعلنت أمس حالة حداد عامة بعد وفاة المشير طنطاوي، وزير الدفاع الأسبق.