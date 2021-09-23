بـ«كفالة 50 ألف جنيه».. تفاصيل إخلاء سبيل يوسف خيري سمكري البني آدمين

/651657/بـكفالة-50-ألف-جنيه-تفاصيل-إخلاء-سبيل-يوسف-خيري-سمكري-البني-آدمين

قال المحامي علاء الدين، اليوم الخميس، إن النيابة العامة أخلت سبيل المتهم «يوسف خ»، الشهير إعلاميا بـ «سمكري البني آدمين»، على ذمة القضية رقم 15808 لاتهامه بمزاولة مهنة دون ترخيص وانتحال صفة طبيب وتزوير شهادة تخرج.

دوت الخليج يرصد في السطور التالية تفاصيل إخلاء سبيل «سمكري النبى أدمين»

وأكد المحامي في تصريحات صحفية، أن جهات التحقيق أخلت سبيل سمكري البنى آدمين بكفالة 50 ألف جنيه، مشيرًا أنه جار دفع الكفالة وإنهاء إجراءات خروج يوسف خيري سمكري البنى آدمين.

تفاصيل سمكري البنى آدمين

ترجع تفاصيل القضية عندما نجحت الأجهزة الأمنية بالقاهرة، تحت إشراف اللواء نبيل سليم مدير مباحث العاصمة، أجهزة ومباحث الأموال العامة وإدارة العلاج الحر بوزارة الصحة قد أغلقوا، مقر المركز المملوك لأحد الأشخاص، أطلق على نفسه لقب سمكرى البنى آدمين، وافتتح مركزا علاجيا طبيعي في منطقة مدينة نصر بمحافظة القاهرة، حرصًا وحفاظًا على صحة المواطنين، وطالبت النيابة بالتحري عن هويته وعن ترخيص المكان وترخيص مزاولة مهنة الطب.

تحذير من النقابة العامة

كما حذرت النقابة العامة للعلاج الطبيعي المواطنين من التعامل مع المدعو «يوسف خيري.ع»، وشهرته سمكرى البنى آدمين، وذلك لانتحاله صفة أخصائي العلاج الطبيعي، مشيرة إلى أنه بالتعاون مع مباحث الأموال العامة تبين أنه قام بتزوير البطاقة الشخصية وغير مسجل بالنقابة العامة للعلاج الطبيعي.