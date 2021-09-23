/651663/مزجت-بين-العامية-والفصحىأبو-يطرح-أحدث-أغنياته-بعنوان-آن-الأوان
طرح الفنان أبو أحدث أغنياته الجديدة والتي اتت بعنوان «آن الأوان» في إطار جديد جمعت بين اللغتين العامية والفصحي، وذلك عبر قناته الرسمية بموقع الفيديوهات يوتيوب و التطبيقات الموسيقية المختلفة ومحطات الراديو.
دوت الخليج يرصد أحدث أغنيات أبو
أغنية أن الأوان لأبو
تعد أغنية «آن الأوان» أحد أغاني ألبومه الجديد والذى ستطرح أغنياته ضمن خطة جديدة تتمثل فى طرح أغنية كل فترة، ومزج العمل بين اللهجة العامية واللغة العربية الفصحى، في رسالة تُعبر عن الحيرة من تصرفات محبوبـ، وهي من كلمات كوثر حجازي ألحان وتوزيع مينو ومن إنتاج "أبو ميوزيك" وتوزيع شركة "ديجيتال ساوند"
كلمات أغنية أن الأوان
وتقول كلمات أغنية أن الأوان: “في هواه صبرت صبرًا قد عانيت وذُقت حبًا.. جيت أقوله تمادي بُعدا كل حاجه وأخدها افش.. كيف لي واحتار دليلي.. كتر عنده هد حيلي.. وفي بعاده اه يا ويلي كل فكري بيبقي وش.. في هواه صبرت صبرًا ذقت كاس المر طوعا.. رغم أني بحبه جدًا إلا إن حبه هش.. حاسس إني في مالطه بادن أجي احايله يصد صدًا، ألف مرة جرحني عمدًا واما أحايله ميتحايلش، آه ياليلي وآه ياعين، من عمايله بقول يا ويلي، روح ياليل خليه يجيلي، قد فتني من زمان، يا حبال الوصل زيدي، مغرمًا وده مش بايدي، عاشقًا لهواك يا سيدي، ليه نداري آن الآوان”.
أخر أعمال أبو الغنائية
الجدير بالكر أن آخر الأغاني التي قدمها المطرب أبو، قبل ألبومه الجديد، أغنية ملك الفبركة، والتي حققت نجاحًا كبيرًا عقب طرحها على موقع يوتيوب، ومن كلمات محمد صلاح، وألحان مينو.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر «مزجت بين العامية والفصحى»..أبو يطرح أحدث أغنياته بعنوان «آن الأوان» على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع تحيا مصر وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.