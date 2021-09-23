الزمالك يحقق الفوزعلي الأهلي في قمة دوري المحترفين لكرة اليد

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حقق نادي الزمالك الفوز علي نظيرة النادي الأهلي في قمة الجولة الثالثة من مباريات دوري المحترفين لكرة اليد.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وتمكن نادي الزمالك من الفوز بنتيجة 32 مقابل 27 للنادي الأهلي في المباراة التي جمعت بينهما علي صالة ستاد السويس.

سبب عد إذاعة المباراة

ويرجع السبب في عدم إذاعة المباراة قرار اللجنة المؤقتة لإدارة شئون اتحاد كرة اليد، عدم إذاعة مباراة الأهلي والزمالك لأنة لم يتلق عرضا مناسبا من أي قناة فضائية لاسيما "أون تايم سبورت" والتي حصلت على حقوق إذاعة مباريات الموسم المنقضي وبطولة العالم الماضية لإذاعة مباراة القمة بين الأهلي والزمالك.

ومن جانبة كشف مصدر باتحاد اليد، أن ضعف العروض المادية وراء عدم نقل المباراة على أي قناة تليفزيونية واقتصار إذاعتها عبر الصفحة الرسمية لاتحاد كرة اليد بمواقع التواصل الاجتماعي من خلال قناة "اليوتيوب"

الجدير بالذكر أن الجهازالفني لفريق نادي الزمالك قد أعلن قائمة الفريق لخوض المباراة، وجاءت كالتالي : كريم هنداوي ومحمود خليل فلفل وأحمد مؤمن “دودو” مازن رضا ويحيي الدرع وعلي هشام وحسن قداح ومحمد بسيوني “مودي” وسيف الدرع وأكرم يسري وحازم ممدوح وأحمد الأحمر وأحمد حسام ومحمد رمضان هتلر و وسام نوار وخالد وليد.

أستطاع الفريق الأول لكرة اليد بنادي الزمالك التتويج ببطولة السوبر الإفريقي بعد الفوز على نظيره الأهلي ٢٨-٢٧ في المباراة القوية الذي جمع الفريقين بصالة حسن مصطفى المغطاة بالسادس من أكتوبر ببطولة السوبر الأفريقي.

وحاول الزمالك السيطرة على مجريات اللعب وتألق نجومه أحمد الأحمر وحسن قداح وسيف الدرع وتصبح النتيجة ٨-٧ لصالح الأهلي مع منتصف الشوط الأول.

ومع الدقيقة ٢٠ طالب الإسباني أوليفر روي المدير الفني للفريق وقت مستقطع لتصحيح بعض الأخطاء و يستمر فارق الهدف لتكون النتيجة ١٠-٩ لصالح الأهلي.

وتألق نجوم الزمالك محمود فلفل في حراسة المرمى ويحيى الدرع وحسن قداح ليتقدم الزمالك ١٢-١١ ويطالب معه النادي الأهلي الوقت المستقطع.

ويستمر الحماس في المباراة وتألق الطيار حارس الأهلي ولاعبه المحترف هرنانديز ليعود التعادل بين الفريقين ١٣-١٣ فيما حصل سيف الدرع لاعب الزمالك على البطاقة الحمراء من طاقم التحكيم التونسي المكلف بإدارة المباراة.

وتأثر الزمالك بالنقص العددي واستمر تميز الحارس الطيار لينتهي الشوط الأول بتقدم الأهلي ١٦-١٤.

وتستمر الإثارة مع بداية الشوط الثاني بهدف هنا وهناك وسط تألق يحيى الدرع وعمر بكار من الزمالك وهرنانديز وأحمد عادل من الأهلي لتصل النتيجة لتقدم الأهلي ١٩-١٨.

ويتألق فلفل في حراسة المرمى ويستمر تميز بكار من الجانب الأيسر للزمالك ليتعادل الفريقان ٢٢-٢٢ مع منتصف الشوط.

وترتفع وتيرة المباراة بين الفريقين ويشارك الهنداوي في حراسة المرمى ليقدم مستوى مميز ويتصدى لرمية جزائية ويرد الزمالك بهدف التقدم ليحيى الدرع وتصبح النتيجة ٢٥-٢٤ لصالح الزمالك مع الدقيقة ٢٠ من عمر الشوط الثاني.