/651671/أول-تعليق-لمنة-شلبي-بعد-ترشيحها-لجائزة-الـEmmys-مبسوطة-من-قلبي

رُشحت الفنانة منة شلبي للحصول على جائزة مهرجان الـEmmys 2021 والذي أقيم منذ فجر يوم الإثنين الماضي في لوس أنجلوس، وذلك عن دورها المسلسل الإلكتروني «في كل أسبوع يوم جمعة».

دوت الخليج يرصد أول تعليق لمنة شلبي بعد ترشيحها لجائزة الإيمي

منة شلبي تعرب عن سعادتها بجائزة الإيمي كأول ممثلة عربية مرشحة

أعربت الفنانة منة شلبي عن سعادتها بترشيحها لجائزة الإيمي كأول فنانة مصرية وعربية مرشحة لتك الجائزة، اذ نشرت البوستر الرسمي لمسلسها “في كل أسبوع يوم جمعة”، وعلقت عليه، قائلة: “ شكراً للأكاديمية الدولية لفنون وعلوم التلفزيون على ترشيحي لجائزة إيمي في فئة أفضل ممثلة شرف كبير ليا ولكل فريق عمل "في كل أسبوع يوم جمعة "إني أكون أول ممثلة مصرية وعربية مرشّحة للجائزة دي عن عمل ناطق باللغة العربية أنا حقيقي مبسوطة من قلبي".

منة شلبي تحصد ترشيح لجائزة الـEmmy 2021

وسبق ونشر المخرج عمرو سلامة البوستر الرسمي لمسلسل «في كل أسبوع يوم جمعة» مرفق عليه صورة للنجمة منة شلبي، وعلق عليها قائلا: الفنانة الرائعة منة شلبي تحصد ترشيح لجائزة الإيميز العالمية Emmy’s International أهم جوائز في العالم للأعمال التليفزيونية عن دورها في مسلسل في كل أسبوع يوم جمعة”

وتابع عمرو سلامة كاشفا عن صناع العمل، فقال: “المسلسل عن رواية الكاتب الكبير إبراهيم عبد المجيد، معالجة درامية: إياد إبراهيم، سيناريو وحوار: إياد إبراهيم، سمر عبد الناصر، محمد هشام عبيه، المسلسل إخراج محمد شاكر وإنتاج شركة فيلم فاكتوري وشركة ميم والمسلسل ل شاهد VIP”.

جائزة إيمي العالمية

وإيمي هي جائزة أمريكية تمنح للمسلسلات والبرامج التلفزيونية المختلفة، وهي المقابل لجائزة الأوسكار، حيث من المقرر أن تقام حفل جوائز “Primetime Emmy” السنوية الـ73 هذا العام بعد أن كان حفل العام الماضي افتراضيًا بسبب مخاوف تتعلق بالصحة والسلامة وسط وباء كورونا.

منة شلبي تتألق بمسلسل ليه لأ

ولاقت الفنانة منة شلبي تفاعلا جماهيرا واسعا من خلال مسلسلها ليه لأ التي تناول قضية كفالة الأطفال، من خلال سيدة قررت كفالة طفل، والصعوبات التي تواجهها، إلى جانب علاقتها مع هذا الطفل، وهو من بطولة منة شلبي، وأحمد حاتم، وسارة عبدالرحمن، ومراد مكرم، وأمير شاهين، ودنيا ماهر، والطفلة منى أحمد زاهر، من إخراج مريم أبو عوف وفكرة وسيناريو وحوار دينا نجم وإشراف على الكتابة مريم نعوم.