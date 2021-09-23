إنفوجراف.. أبرز تصريحات القباج خلال تفقدها مدارس التعليم المجتمعى بالفيوم

جدة - نرمين السيد - وقالت الوزيرة إنها تحيى القيادة السياسية الواعية التى لها نظرة تنموية، بالإضافة إلى تكافؤ الفرص التعليمية يساهم فى إتاحة التعليم للجميع، خاصة أن القيادة السياسية كل ما يشغلها هو الاستثمار فى البشر وبناء الإنسان وتشجع كذلك على الشراكة وتؤمن بدور المجتمع المدنى.

وشددت الوزيرة على أن التعليم هو بوابة التنمية، لذلك تتواجد مدارس التعليم المجتمعى فى الأماكن النائية، وتسعى لإتاحة التعليم للمتسربين خاصة الفتيات.

وأكدت أن الوزارة لا تتعامل فى مدارس التعليم المجتمعى مع الطفل فقط، بل مع الأسرة كلها، مبينا أنه يتم التأكد من حصول المواطن الأولى بالرعاية على كافة الخدمات.

وواصلت الوزيرة: "لا يجوز ونحن ننشد الحياة الكريمة أن نترك أطفالا يتسربون من التعليم، لذلك يتيح التعليم المجتمعى فرصة تعليمية ذات جودة للأطفال الذين لم يلتحقوا بالتعليم الأساسى أو الذين تسربوا منه".

ولفتت إلى أن التعليم المجتمعى يعد أحد صيغ التعليم النظامى المرن، الذى يتناسب مع احتياجات المجتمع، لضمان التزام جميع الأطفال ممن هم فى سن الإلزام المدرسى، خاصة الفتيات بالذهاب إلى المدرسة.