كهنة أسوان: صحة الأنبا هدرا مستقرة

جدة - نرمين السيد - أصدر مجمع كهنة إيبارشية أسوان، اليوم الخميس، بيانا لطمأنة أبناء الإيبارشية ومحبى الأنبا هدرا مطران أسوان أن صحته مستقرة وأنه يخضع لرعاية طبية متميزة، مع الإفادة بأن كل الأدوية المطلوبة تم توفيرها.





وجاء نص البيان كما يلى: "بيان من مطرانية أسوان للأقباط الأرثوذكس.. الأحباء المباركين بإيبارشية أسوان ومحبى الأنبا هدرا مطران أسوان.. سلام ربنا يسوع المسيح معكم.. بعد فترة علاج لأكثر من أسبوعين نود أن نطمئنكم أن صحة سيدنا المحبوب الغالى نيافة الأنبا هدرا حاليا مستقرة -بالرغم من قسوة الڤيروس- وسيدنا تحت رعاية طبية متميزة ومتابعة مستمرة من كل الأطباء وفريق التمريض الذين يحملون محبة عميقة لنيافته". وأضاف البيان "وبنعمة السيد المسيح إلهنا توفرت كل الأدوية المطلوبة للعلاج سواءا من داخل مصر أو خارجها.. نرجو من محبتكم الصلاة بلجاجة حتى يتمم الرب إلهنا الشفاء لسيدنا المحبوب ليعود إلينا سالما ومعافى ونحن جميعا متمتعين بأبوته ورعايته". وتابع البيان "طالبين الشفاء لجميع المرضى من هذا الوباء الخطر.. بشفاعة أمنا العذراء القديسة مريم والدة الإله وكل مصاف الملائكة والشهداء والقديسين.. مجمع الآباء الكهنة بالإيبارشية ودير القديس العظيم الأنبا باخوميوس بجبل إدفو".

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