رسامة 4 آباء كهنة جدد بإيبارشية طموه

جدة - نرمين السيد - رسم الأنبا صموئيل أسقف طموه وتوابعها، 4 آباء كهنة جدد للخدمة بالإيبارشية، خلال القداس الإلهى، الذى أقيم اليوم، بكاتدرائية أبى سيفين والأنبا كاراس، بدير أبى سيفين طموه "المطرانية".





والكهنة الجدد هم: - الشماس صفوت نعيم باسم القس متى نعيم كنيسة مارجرجس - المتانيا - العياط. - الشماس عماد ناروز باسم القس ميخائيل ناروز كنيسة مارجرجس - أم خنان - الحوامدية. - الشماس جون سمير باسم القس باخوميوس سمير كنيسة أبى سيفين - بنى يوسف - الهرم. - الشماس مينا سوريال باسم القس أثناسيوس سوريال كنيسة مارجرجس - أم خنان - الحوامدية. وسيقضى الأباء الجدد فترة الأربعين بدير السيدة العذراء مريم السريان العامر وادى النطرون.

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