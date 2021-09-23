البابا تواضروس يستقبل متفوقين ومعلمين من المجتمع الإفريقى

جدة - نرمين السيد - استقبل البابا تواضروس الثانى، ظهر اليوم الخميس، فى المقر البابوى بالقاهرة، عددا من الطلبة المتفوقين والمعلمين من مدرسة المجتمع الإفريقى للتعليم الابتدائى والثانوى للاجئين السودانيين بالقاهرة، حيث اهتم قداسته بالاطمئنان على أحوالهم وتشجيعهم على استكمال تعليمهم.





وفى ختام اللقاء قدم لهم قداسة البابا بعض الهدايا والتقطوا مع قداسته الصور التذكارية. جاء هذا الاستقبال فى إطار حرص قداسته على دعم التعليم فى مصر، من خلال المكتب البابوى للمشروعات، الذى ساهم حتى الآن فى إنشاء 8 مدارس بمحافظات مصر ومدرسة للأطفال اللاجئين فى القاهرة. جدير بالذكر أن مدرسة المجتمع الإفريقى للتعليم الابتدائى والثانوى، التى أنشأها قداسة البابا تواضروس الثانى عام 2014 هى مدرسة للاجئين السودانيين بالقاهرة، ومنذ إنشائها تستمر المدرسة فى الحصول على دعم من المكتب البابوى للمشروعات، وتعمل على رفع نسبة المتعلمين فى المجتمع الإفريقى اللاجئ بالقاهرة، وبخاصة المجتمع السودانى، وقيادة الشباب والأطفال نحو مستقبل مشرق، وإعدادهم لحياة أفضل، ولها عدد من الأهداف منها تدريس كل المواد المقررة حسب المنهج التعليمى السودانى وتخفيف العبء عن أولياء الأمور لكى يتمكن الطلبة من دخول امتحانات شهادة الأساس والشهادة الثانوية السودانية للالتحاق بالجامعات والمعاهد العليا، وتهدف أيضا لإيجاد فرص عمل للشباب والكبار حيث توفر المدرسة فرص عمل لـ 18 معلما و3 عمال. وتخرج فى المدرسة منذ تأسيسها 240 طالبا ويدرس بها حاليا 360 آخرين فى المراحل التعليمية المختلفة.

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