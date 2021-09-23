عاجل.. السيسى يوجه بسرعة استكمال جهود تنفيذ مخطط إدارة النفايات

جدة - نرمين السيد - اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسى، اليوم الخميس، مع كل من الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، ومحمود شعراوى وزير التنمية المحلية، والدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، والدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، وخالد عبد العال محافظ القاهرة، واللواء أمير سيد أحمد مستشار رئيس الجمهورية للتخطيط العمرانى، واللواء أ.ح إيهاب الفار رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة.





وصرح السفير بسام راضى، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، بأن الاجتماع تناول "متابعة الموقف التنفيذى للخطة القومية للإدارة المتكاملة للمخلفات البلدية الصلبة، ومخلفات البناء والهدم".

وقد اطلع الرئيس فى هذا الإطار على ما تم من خطوات تنفيذية بشأن جهود إدارة المخلفات البلدية الصلبة، وخدمات الجمع والنقل ونظافة الشوارع، بالتنسيق ما بين وزارات التنمية المحلية والبيئة والإسكان.

وتعتمد منظومة المخلفات الجديدة على عدد من المحاور الرئيسية لتطوير البنية الاساسية ذات الصلة بإنشاء مدافن نفايات صحية، ومحطات وسيطة، ومصانع إعادة تدوير المخلفات وفق المعايير والمقاييس العالمية، بالإضافة إلى إغلاق المقالب العشوائية للقمامة، فضلا عن جهود إشراك القطاع الخاص ذى الخبرة فى هذا المجال، ودمج القطاع غير الرسمى فى المنظومة الجديدة.

وقد وجه الرئيس بسرعة استكمال الجهود المبذولة لتنفيذ مخطط إدارة النفايات على مستوى الجمهورية من خلال تفعيل المنظومة الجديدة لإدارة المخلفات البلدية الصلبة باستخدام أحدث الوسائل العلمية المطبقة عالميا، كهدف أساسى للدولة لتحسين جودة الأوضاع البيئية والصحية والمعيشية للمواطنين، والحد من معدلات التلوث فى المدن والأحياء السكنية.

كما وجه الرئيس فى ذات السياق بمراعاة أن تكون المنظومة متكاملة الأركان، بحيث تشمل عمليات جمع ونقل المخلفات والمعالجة والتدوير والتخلص الآمن، فضلا عن رفع الوعى البيئى لدى المواطنين فى التعامل مع المخلفات وتداعياتها على الصحة العامة والبيئة.

وشدد فى هذا الصدد على ضرورة التدقيق التام فى إجراءات إغلاق المقالب العشوائية للقمامة بشكل آمن، بحيث يتم مسح ومعالجة المنطقة بالكامل بيئيا بالاستعانة بالخبرات المتخصصة، لتفادى وجود أى بقايا أو انبعاثات ضارة.

وأضاف المتحدث الرسمى أنه تم كذلك عرض أهم محاور الاستراتيجية الوطنية الجديدة لإدارة مخلفات البناء والهدم، والتى توليها الدولة أهمية متزايدة فى ضوء التحول التنموى السريع وغير المسبوق، الذى تشهده مصر حاليا فى كافة أنحاء الجمهورية، خاصة على مستوى البنية الأساسية وقطاع الإسكان والبناء وإنشاء سلسلة المدن الجديدة، وهو الأمر الذى تولد عنه بطبيعة الحال كميات كبيرة من مخلفات البناء والهدم تحتاج إلى إدارتها بشكل حضارى منظم، حيث باتت تبلغ كمية مخلفات ركام البناء حوالى 40 مليون طن سنويا.

وأشار السفير راضى إلى أن الدولة تسعى من خلال هذه الاستراتيجية إلى تطوير البنية التحتية اللازمة للتعامل مع مخلفات البناء والهدم، طبقا لأفضل الممارسات الدولية، واستخدام الكسارات الثابتة والمتنقلة الحديثة، للقضاء على الكميات المتراكمة، وإنشاء مصانع إعادة استخدام ناتج تدوير هذه المخلفات فى مشروعات البناء بعد الوقوف على الدراسات البيئية والقياسية ذات الصلة، للوصول إلى أعلى نسبة من التدوير، وذلك بالتعاون مع الهيئة الهندسية للقوات المسلحة ذات الخبرة العملية والتطبيقية الكبيرة فى مجال تنفيذ المشروعات الإنشائية الكبرى على مستوى الجمهورية.

وقد وجه الرئيس السيسى بمواصلة جهود إدارة مخلفات البناء والهدم فى ظل المشروعات الإنشائية والعمرانية العملاقة الحالية والمستقبلية التى تشهدها الدولة، خاصة ما يتعلق بالتنسيق بين الجهات المعنية للتدقيق فى المعايير والمواصفات القياسية التى تسمح باستخدام ناتج التدوير كبديل مقبول للمواد الطبيعية التى تستخدم فى البناء، فضلا عن التركيز على إنشاء مواقع تدوير المخلفات واستخدام الكسارات بجانب التجمعات الصناعية والحرفية المختلفة.