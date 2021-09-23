مدبولى: نعمل على تحقيق التنسيق بين الجهات والأجهزة لسرعة احتواء الطوارئ

جدة - نرمين السيد - أكد رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى، أن الدولة تعمل على تحقيق التعاون والتنسيق التام بين جميع الجهات والأجهزة، لسرعة احتواء ومجابهة مختلف أنواع الطوارئ والأزمات والكوارث خلال مدة زمنية محدودة، إلى جانب دعم خطط التنمية المستدامة عن طريق استخدام تكنولوجيا الاتصالات الحديثة فى إطار شبكة موحدة ومؤمنة بالكامل لجميع الجهات المعنية بالدولة طبقا لأحدث المعايير العالمية.





وأشار رئيس الوزراء إلى أن الحكومة بدأت تنفيذ النموذج الاسترشادى فى بعض المحافظات، ونسعى لتعميم المنظومة على جميع محافظات الجمهورية، خلال الفترة المقبلة، من خلال ربط كافة عناصر الطوارئ والمرافق الحيوية عن طريق مركز رئيسى وغرفة عمليات تخصصية فى كل محافظة لتلقى بلاغات الطوارئ من المواطنين.

جاء ذلك خلال ترؤس رئيس الوزراء اليوم الخميس، اجتماعا لمتابعة مستجدات الموقف التنفيذى لأعمال "الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة"، بحضور محمود شعراوى، وزير التنمية المحلية، وعبدالمجيد صقر، محافظ السويس، واللواء بكر عبد الوهاب، مدير إدارة الإشارة للقوات المسلحة، والدكتور عبد الله رمضان، نائب محافظ السويس، كما شارك عبر تقنية الفيديو كونفرانس المستشار مصطفى ألهم، محافظ الأقصر، وشريف فهمى بشارة، محافظ الإسماعيلية، والمهندسة إيناس سمير، نائب محافظ جنوب سيناء.

ونوه رئيس الوزراء إلى أن الرئيس عبدالفتاح السيسى، يتابع عن كثب مستجدات الموقف التنفيذى لأعمال الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة، والتى يأتى تنفيذها ضمن المشروع القومى الخاص بمنظومة شبكات الاتصالات الحكومية الموحدة ومشروعات قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وغيرها من الشبكات الحكومية الموحدة.

وصرح السفير نادر سعد، المتحدث الرسمى لرئاسة مجلس الوزراء، بأن الاجتماع تناول الأعمال التى تم تنفيذها لإنشاء الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة حتى الآن، وكذا الموقف التنفيذى للنموذج الاسترشادى بمحافظات: الإسماعيلية، والسويس، وجنوب سيناء، والأقصر؛ حيث تمت الإشارة إلى أن خطة تنفيذ الشبكة الوطنية تستهدف الانتهاء من تركيب المعدات والتجهيزات للاستفادة من البنية التحتية للاتصالات بالجهات الحكومية والتى تشمل أبراجا، ومعدات تغذية، ومنشآت أخرى؛ وذلك سعيا لترشيد الأعباء المالية.

وفيما يتعلق بالمخطط الزمنى لتنفيذ النموذج الاسترشادى، أوضح المتحدث الرسمى أنه بدأ من شهر يونيو الماضى، ويمتد تنفيذه حتى أكتوبر المقبل، وتشمل الخطة التنفيذية التجهيز الفنى بمدن ومراكز المحافظات، وإعداد التنسيقات وحصر المطالب، وكذا معاينات غرف العمليات، ويعقبها تجهيز غرف العمليات؛ هندسيا، وإنشائيا، وفنيا.

كما تشمل الخطة تجهيز العناصر الميدانية وتضم الأفراد، والكاميرات، والمركبات، إلى جانب تدريب عناصر غرف العمليات، والعناصر الميدانية، يعقبه بدء التشغيل التجريبى، وصولا للتشغيل النهائى.

وفى ختام الاجتماع، أكد رئيس الوزراء مجددا ضرورة التنسيق التام بين الوزارات والمحافظات وجميع الجهات المعنية، لتنفيذ هذه المنظومة المتكاملة لتحقيق الاستفادة المرجوة منها فى التمكن اللحظى والتعامل الفورى مع الأزمات والأحداث الطارئة والسيطرة عليها وإنهائها.