وزير المجالس النيابية يتابع أعمال تجهيز الديوان الجديد بالعاصمة الإدارية

جدة - نرمين السيد - أجرى المستشار علاء الدين فؤاد، وزير شئون المجالس النيابية وبعض قيادات الوزارة اليوم الخميس، زيارة تفقدية لمقر الوزارة بالحى الحكومى بالعاصمة الإدارية الجديدة للوقوف على الأعمال والتجهيزات تمهيدا لانتقال العاملين بديوان الوزارة إلى المقر الجديد.





وصاحب وزير شئون المجالس النيابية فى الزيارة، محمود فتحى، المدير التنفيذى بوحدة انتقال الوزارات للعاصمة الإدارية بمجلس الوزراء، والملازم أول عمرو ناجى حسين من الهيئة الهندسية.

وتفقد فؤاد مقر الوزارة بجميع الأدوار ووقف على أماكن توزيع إدارات الوزارة المختلفة والعاملين بها، كما تفقد أعمال التشطيبات النهائية التى قاربت على الانتهاء وكذلك الأثاث المكتبى بكل قطاعات الوزارة تمهيدا لاستلامها.

وأشاد بالأعمال التى تجرى فى العاصمة الإدارية الجديدة كلها وليس الحى الحكومى فقط.، ووصفها بأنها تسابق الزمن وأن تلك الأعمال على مستوى حضارى متطور لا مثيل له فى كل دول العالم.

وأضاف أنه فى كل زيارة للعاصمة يجد أن هناك الجديد والجديد ويتم تنفيذه بأياد مصرية وأن الحلم المصرى قد شارف على التحقيق وأن الجمهورية الجديدة باتت معالمها واضحة، موضحا أن القيادة السياسية فى مصر وعدت وأوفت وعدها فى زمن قياسى وفى ظل ظروف عصيبة اجتاحت العالم كله إلا أن تلك الظروف الغير مسبوقة لم تكن حائلا أمام الإرادة والعزيمة لقيادة مصر.

كما أشاد بما قامت به قواتنا المسلحة المصرية فى تشييد هذه الجمهورية الجديدة وعلى هذا المستوى من البناء المتطور والتكنولوجيا الحديثة، مضيفا أن الدولة رئيس الوزراء والحكومة المصرية دورا عظيم فى وضع المنهجية لهذا المشروع العملاق وتنفيذه على هذا النحو من الدقة والالتزام من كافة وزارات الدولة والجهات التابعة لها.