/651672/سامح-شكري-يعقد-مباحثات-مع-رئيس-الجمعية-العامة-للأمم-المتحدة-بنيويورك

عقد سامح شكرى وزير الخارجية، مباحثات اليوم الخميس، بنيويورك مع رئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة ‫عبد الله شاهد‬، حيث قدم له التهنئة على انتخابه رئيسًا للدورة السادسة والسبعين للجمعية العامة.

دوت الخليج وقال السفير أحمد حافظ المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية، إن اللقاء تناول أبرز القضايا والموضوعات المُدرجة على أجندة الجمعية العامة وأولويات عملها خلال المرحلة المُقبلة. سامح شكري يعقد مباحثات مع رئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك والتقي "شكري" مع وزير خارجية أمريكا أنتونى بلينكن في إطار العلاقات الاستراتيجية التي تجمع مصر والولايات المتحدة، وذلك للتباحث حول العلاقات الثنائية وكذا القضايا الإقليمية والدولية التي تمثل أولوية للبلديّن، وذلك بحسب ما أكده المتحدث الرسمي باسم الخارجية عبر "تويتر".

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