/651673/القبض-على-شخص-يسرق-حسابات-بطاقات-الائتمان-لعملاء-البنوك-في-المنوفية

نجحت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، اليوم، في إلقاء القبض على أحد الأشخاص مقيم بمحافظة المنوفية، لقيامه بممارسة نشاط إجرامي في مجال الاستيلاء على بيانات البطاقات الائتمانية الخاصة بالمواطنين عن طريق عمليات القرصنة الإلكترونية واستخدامها في إجراء عمليات شرائية على مواقع التسوق الإلكتروني وتحميل قيمتها على حساباتهم البنكية دون علم أصحابها، مما عرض بعض عملاء البنوك لخسائر مادية.

دوت الخليج يرصد في السطور التالية تفاصيل القبض على شخص يسرق حسابات بطاقات الائتمان لعملاء البنوك في المنوفية

50 ألف جنيه

وبعد تقنين كافة الإجراءات أمكن ضبطه وعُثر بحوزته على هواتف محمولة، كمية من مستلزمات الهواتف المحمولة تقدر قيمتها بـ 50 ألف جنيه، كمية كبيرة من المكملات الغذائية والمنشطات تقدر قيمتها بـ 50 ألف جنيه من متحصلات نشاطه الإجرامي، وأضاف بأنه قام بارتكاب 8 وقائع بذات الأسلوب، تمكن خلالها من الاستيلاء على مبلغ 116 ألف جنيه، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة.

وفي سياق أخرنجحت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، في إلقاء القبض على تشكيل عصابي تخصص في سرقة متعلقات المواطنين بالطريق العام، واعترفوا بإرتكاب 11 واقعة.

تفاصيل الواقعة

كشفت تحريات مباحث الجيزة، بمشاركة الإدارة العامة، بضبط «شخصين لهما معلومات جنائية»، مقيمان بدائرة قسم شرطة بولاق الدكرور»، بتكوين تشكيل عصابي تخصص في إرتكاب وقائع سرقات متعلقات المواطنين بأسلوب الخطف باستخدام دراجة نارية متخذان من دائرة قسم شرطة الدقي مسرحاً لمزاولة نشاطهما الإجرامي.

اعترافات المتهمين

وبعد تقنين كافة الإجراءات القانونية اللازمة، تم استهداف المتهمين وضبطهما حال استقلالهما الدراجة المستخدمة في ارتكاب تلك الوقائع، وبمواجهتهما أمام رجال المباحث اعترفا بارتكاب 11 واقعة، وأرشدا عن المسروقات لدى عميلهما «مالك محل هواتف محمولة، مقيم بدائرة قسم شرطة بولاق الدكرور» أمكن ضبطه وبحوزته المسروقات.