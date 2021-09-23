إنشاء 86 مدرسة ضمن مبادرة «حياة كريمة» فى أسيوط 

جدة - نرمين السيد - قال محافظ أسيوط عصام سعد، إن المدارس الجديدة الجارى تنفيذها ضمن المشروع القومى لتطوير الريف المصرى والمبادرة الرئاسية "حياة كريمة" بالمحافظة وعددها 86 مدرسة بواقع 1.227 فصلًا دراسيًا وبتكلفة 388 مليونًا و700 ألف جنيه؛ منها 41 مدرسة تم الاستلام الابتدائى لها بواقع 583 فصلًا دراسيًا بتكلفة 194 مليونًا و300 ألف جنيه، و38 مدرسة جارٍ العمل بها بواقع 549 فصلًا دراسيًا بتكلفة 194 مليونًا و400 ألف جنيه.





جاء ذلك خلال جولة تفقدية لأعمال إنشاء مدرسة عمر طه للتعليم الأساسى بقرية الواسطى التابعة لمركز الفتح، اليوم الخميس، رافقه خلالها رئيس الهيئة العامة للأبنية التعليمية يسرى عبدالله. وتفقد المحافظ أقسام مدرسة عمر طه للتعليم الأساسى، التى يجرى إنشاؤها بطاقة 15 فصلًا دراسيًا، بالإضافة إلى الفراغات التكميلية بتكلفة إجمالية بلغت 6 ملايين جنيه، والتى ينفذها ويشرف عليها هيئة الأبنية التعليمية؛ حيث تمثل المدرسة إضافة متميزة لمنظومة التعليم وتساهم بشكل كبير فى استيعاب طلاب التعليم الأساسى فى المناطق المحيطة، كما تابع المحافظ معدلات التنفيذ، مشددًا على مراعاة المواصفات الفنية والانتهاء وفقًا للخطة الزمنية. وأشار سعد إلى إنه يجرى العمل فى خطة إنشاءات الهيئة العامة للأبنية التعليمية لعام 2021 -2022 بعدد 72 مدرسة بواقع 1.145 فصلًا دراسيًا بتكلفة 360 مليونًا و400 ألف جنيه منها 7 مدارس وجارٍ تسليم الموقع، لافتًا إلى أن ما شهدته الدولة تحت القيادة الحكيمة للرئيس عبد الفتاح السيسى ومسيرة الإنجازات لكافة المشروعات القومية والخدمية والتنموية التى يجرى تنفيذها لصالح المواطن المصرى ورفعة شأنه تعد تحديًا غير مسبوق. حضر الجولة المهندس مصطفى عبدالفتاح مدير منطقة الأبنية التعليمية بأسيوط، وعبد الرؤوف النمر رئيس مركز ومدينة الفتح، والمهندس محمد فوزى النشار رئيس جهاز تعمير وسط وشمال الصعيد، والنائب أحمد حسين جودة عضو مجلس النواب.

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