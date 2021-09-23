استمرار فتح باب التقدم للجامعات الأهلية الجديدة حتى 26 سبتمبر

جدة - نرمين السيد - أعلن مكتب القبول الإلكترونى للالتحاق بالجامعات الأهلية، استمرار فتح باب التقديم للالتحاق بالجامعات الأهلية (الملك سلمان الدولية، الجلالة، العلمين الدولية، المنصورة الجديدة)، وذلك لجميع طلاب الثانوية العامة المصرية (الدور الأول والثانى) للعام 2021 والثانوية العامة المصرية للعام 2020 والشهادات العربية والأجنبية المعادلة، وذلك حتى يوم الثلاثاء الموافق 26 سبتمبر الجارى فى تمام الساعة الثانية عشر ظهرا.





وأوضح مكتب القبول أن موعد عقد اختبارات القبول الإلكترونية الموحدة يومى الأحد والاثنين الموافقين 3 و4 أكتوبر 2021، على أن يتم إعلان النتائج النهائية يوم الثلاثاء 5 أكتوبر القادم. وأشار إلى أنه يحق للطلاب الذين لم يتم ترشيحهم لأى برنامج حتى الآن، أن يقوموا بتعديل رغباتهم عبر الموقع الإلكترونى http://admission.egypt-hub.edu.eg حيث يمكنهم إضافة وتعديل وحذف الرغبات حتى هذا الموعد وذلك حفاظا على فرصهم فى الالتحاق بالجامعات الأهلية الجديدة. ولفت إلى أنه سوف يتم التواصل بشكل دورى مع الطلاب الذين لم يستكملوا متطلبات التقدم للجامعات الأهلية، من خلال حسابهم على موقع القبول الإلكترونى أو البريد الإلكترونى الذى سجل به الطالب على الموقع، وعلى الطلاب متابعة بريدهم الإلكترونى باستمرار لمتابعة التعليمات الواردة لهم.

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