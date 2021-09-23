التعليم العالى: قرارات جمهورية بتعيين قيادات جامعية جديدة

جدة - نرمين السيد - وجاءت التعيينات على النحو التالى:

● الدكتور جمال عبدالرحيم محمد سوسة، رئيسًا لجامعة بنها.

● الدكتور أشرف حسين أحمد شحاتة، نائبًا لرئيس جامعة الإسكندرية لشئون الدراسات العليا والبحوث.

● الدكتور عبدالحميد السيد عبدالحميد يوسف، نائبًا لرئيس جامعة دمنهور لشئون الدراسات العليا والبحوث.

● الدكتور عبدالمؤمن شمس الدين عبدالخالق مصطفى، عميدًا لكلية الفنون التطبيقية جامعة بنها.

● الدكتور محى الدين إسماعيل موسى العلامى، عميدًا لكلية التربية النوعية جامعة المنصورة.

● الدكتور محمد حسين محمود محمد، عميدًا لكلية الهندسة جامعة طنطا.

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