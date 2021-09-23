مدبولى يتابع الموقف التنفيذى لعدد من المشروعات بالسويس

جدة - نرمين السيد - اجتمع الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، مع عبدالمجيد صقر، محافظ السويس؛ لمتابعة الموقف التنفيذى لعدد من المشروعات التى يتم تنفيذها بالمحافظة، وعدد من الفرص الجاذبة للاستثمار بالمحافظة، بحضور محمود شعراوى، وزير التنمية المحلية، والدكتور عبدالله رمضان، نائب محافظ السويس.





وعرض محافظ السويس، خلال الاجتماع، موقف الأراضى محل التطوير بالمحافظة، مؤكدا على رغبة مستثمرين من داخل وخارج مصر فى استثمار الفرص لتطوير عدد من أراضى السويس خاصة فى المجال السياحى والترفيهى ذى البعد الاقتصادى المهم.

وأكد رئيس الوزراء أنه على المستثمر الراغب فى استغلال تلك الفرص، إعداد دراسة جدوى اقتصادية عن المشروعات المقترحة للتطوير، الدولة مستعدة للدخول معه فى شراكة لتنفيذ المشروع المقترح.

وتناول المحافظ موقف عدد من تلك الأراضى المرشحة للتطوير ومن المقترح أن تشهد تنفيذ العديد من المشروعات عليها، ومنها موقع بمساحة 150 فدانا لإقامة منطقة ترفيهية متكاملة على خليج السويس تضم أنشطة متنوعة أبرزها: مسرح مكشوف، وألعاب مائية، وغرف فندقية، وقاعات سينما، ومجمع مطاعم، وممشى للدراجات الهوائية، ومحال تجارية، وهايبر ماركت.

وعرض عبد المجيد صقر الموقف التنفيذى لمشروعات الصرف الصحى بالمناطق المحرومة، ضمن نطاق محافظة السويس، مشيرا إلى أن المحافظة تقوم بتنفيذ مشروع تنموى بقرية عامر، تبلغ تكلفته نحو 70 مليون جنيه، يتضمن إنشاء شبكات صرف صحى، وتوصيل مرافق المياه والكهرباء والغاز الطبيعى والاتصالات، ورصف وتطوير شبكة الطرق وإنارتها.

ولفت المحافظ إلى أن هناك دراسة لمشروع التطوير الشامل للقطاع الريفى بمحافظة السويس، بإجمالى 62 تجمعا قرويا تمثل نسبة 100% من التجمعات القروية بالمحافظة، ويشمل تنفيذ مشروعات فى العديد من القطاعات.

وفى هذا الصدد تمت الموافقة، خلال الاجتماع، على البدء فى تمويل بعض المشروعات فى قرية أبو عامر فى إطار حرص الدولة على تحسين جودة الخدمات المقدمة للأهالى هناك.

كما عرض عبد المجيد صقر موقف تنفيذ مشروع سكن لكل المصريين فى محافظة السويس، مشيرا إلى أن المشروع يشهد تنفيذ 25 ألف وحدة سكنية، بإجمالى 1042 عمارة، تم تنفيذ 50% منها، بعدد 550 عمارة، لافتا إلى أن المحافظة تحرص على توفير الأراضى اللازمة لتنفيذ المشروع بالقرب من شبكات المرافق، فضلا عن تذليل كافة المعوقات لإتمام هذا المشروع المهم لإتاحة المسكن الملائم لأبناء المحافظة.