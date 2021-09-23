إنفوجراف.. طرق التقديم لـ دبلوم المدارس الفنية نظام 3 - 5 سنوات

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ويتم التنسيق من خلال الدخول على موقع التنسيق الإلكترونى www.tansik.egypt.gov.eg للتيسير على الطلاب.
ويوضح الإنفوجراف التالى خطوات التقديم لدبلوم المدارس الفنية:
بعد الدخول على الموقع، يتم تحديد نوع المؤهل «صناعى - تجارى - زراعى»، ثم كتابة الرقم السرى الخاص بالطالب، ويظهر بيان تأكيدى باسم الطالب ورقم جلوسه.
بعد ذلك يحتفظ الطالب بالرقم السرى المدون باستمارة النجاح، ويمكن للطالب الدخول عدة مرات لتعديل رغباته.
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