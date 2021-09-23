إنفوجراف.. طرق التقديم لـ دبلوم المدارس الفنية نظام 3 - 5 سنوات

جدة - نرمين السيد - فتحت وزارة التعليم العالى والبحث العلمى، الباب لتنسيق طلاب الشهادات الفنية "الصناعية – دبلوم المعاهد الفنية للتمريض ودبلوم المعاهد الفنية والمدارس الفنية المتقدمة للسياحة والفنادق".





ويتم التنسيق من خلال الدخول على موقع التنسيق الإلكترونى www.tansik.egypt.gov.eg للتيسير على الطلاب.

ويوضح الإنفوجراف التالى خطوات التقديم لدبلوم المدارس الفنية:

بعد الدخول على الموقع، يتم تحديد نوع المؤهل «صناعى - تجارى - زراعى»، ثم كتابة الرقم السرى الخاص بالطالب، ويظهر بيان تأكيدى باسم الطالب ورقم جلوسه.

بعد ذلك يحتفظ الطالب بالرقم السرى المدون باستمارة النجاح، ويمكن للطالب الدخول عدة مرات لتعديل رغباته.