التعليم تعلن شروط التطوع للعمل بالمدارس لسد العجز فى المعلمين

جدة - نرمين السيد - حددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى شروط التقدم للتطوع للعمل للمدارس لسد العجز بأعضاء هيئة التدريس للعام الدراسى 2021 /2022، مشيرة إلى أنه يتم تقديم طلب العمل بنظام الحصة عن طريق مدير عام الإدارة التعليمية ورفعه إلى مدير المديرية لبحث مدى جواز العمل بنظام الحصة من عدمه طبقا لحصر العجز بكل مادة على مستوى المديرية، وطبقا للشروط الواردة بالكتاب الدورى رقم 26 بتاريخ 2021/9/20.





وذكرت الوزارة - فى بيان مساء اليوم الخميس، أن العمل بالمدارس يكون بنظام التطوع مجانا من حملة المؤهلات العليا التربوية، وينحصر عمل المتطوع فى معاونة المعلمين، طبقا لما يتم تكليفهم به من خلال مشرف المادة. وتابعت: "يكون التطوع بمدارس لا يوجد بها طلاب مقيدين لهم صلة قرابة بالمتطوع حتى الدرجة الثانية، على أن تكون الأولوية فى العمل بنظام الحصة لمعلمى المواد الأساسية". وأكدت ضرورة مراعاة عدم اشتراك المتطوع أو المستعان بهم للعمل بنظام الحصة فى أعمال الامتحانات أو لجان النظام والمراقبة، ويتم الاستعانة بهم من بداية العام الدراسى وحتى انتهاء خطة تدريس المناهج بالمدرسة.

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