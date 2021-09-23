مصطفى مدبولي: عودة العمالة المصرية للمشاركة فى بناء البلدان العربية خطوة لتحقيق...

التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، محمد سعفان، وزير القوى العاملة، الذى أطلعه على تطورات ملف عودة العمالة المصرية إلى ليبيا.

وأكد الوزير أن هذه الخطوة تأتى فى ضوء طلب الجانب الليبى الاستعانة بالعمالة المصرية فى تنفيذ المشروعات، فى ضوء ما تتمتع به من مهارة وقرب من الشعب الليبي، وذلك خلال المباحثات التى تمت ضمن إطار الدورة الحادية عشرة للجنة العليا المصرية الليبية المشتركة بين البلدين التى استضافتها القاهرة الشهر الجاري.

وتطرق سعفان إلى استعراض الخطوات التنفيذية والتنظيمية التى تم الإتفاق عليها مع الجانب الليبى فى هذا الشأن، والآليات الذى ستتخذ لإيفاد العمالة المصرية إلى ليبيا، بالتنسيق مع الجهات المعنية فى مصر، لافتاً إلى أن تلك الآليات ستتضمن تنفيذ برامج تدريبية للعمالة المختارة، لصقل مهاراتها، بما يتوافق والحرف والمهن المطلوبة فى ليبيا.

وفى السياق ذاته، عرض محمد سعفان، وزير القوى العاملة، آليات تنظيم إيفاد العمالة المصرية إلى العراق، للمساهمة فى عمليات إعادة الإعمار، لاسيما فى ضوء تولى الشركات المصرية مسؤولية تنفيذ عدد من المشروعات على أرض العراق فى إطار آلية النفط مقابل إعادة الإعمار، التى تم التوافق عليها كآلية فعالة لتنفيذ المشروعات.

من جانبه أكد رئيس الوزراء على أن عودة العمالة المصرية للمشاركة فى جهود البناء والتعمير فى البلدان العربية تعد خطوة فاعلة نحو تحقيق التكامل العربي، ومد أذرع الدعم إلى الأشقاء لخدمة أهداف التنمية، لافتأً إلى أن ذلك يمثل أيضاً دليلاً على ما تحظى به العمالة المصرية من مهارة ومكانة فى دول الجوار.