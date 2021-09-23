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جدد قاضى المعارضات بمحكمة جنوب القاهرة، اليوم الخميس، حبس تشكيل عصابة انتحل صفة رجال شرطة بالموسكي ١٥ يومًا على ذمة التحقيقات.

دوت الخليج يرصد في السطور التالية تفاصيل تجديد حبس تشكيل عصابة انتحل صفة رجال شرطة بالموسكي ١٥ يوما في الموسكي

ونجحت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، في إلقاء القبض على تشكيل عصابة تخصص نشاطه الإجرامي في ارتكاب وقائع السرقات بأسلوب «انتحال الصفة» بالموسكي.

تفاصيل الواقعة

ترجع تفاصيل الواقعة عندما وورد بلاغ إلى قسم شرطة الموسكي من أحد الأشخاص، مقيم بدائرة قسم شرطة الظاهر بأنه حال سيره بميدان العتبة بدائرة القسم وبحوزته مبلغ مالى، استوقفه أحد الأشخاص وبادله الحديث بدعوى مساعدته فى الإقامة بأحد الفنادق، وأثناء ذلك فوجئ بآخر إدعى بأنه رجل شرطة من قوة مباحث القسم، وقام بإصطحابهما داخل سيارة أجرة قيادة شخص آخر، وبعد ذلك قام بتفتيشه والإستيلاء منه على المبلغ المالى المشار إليه ولاذوا بالفرار.

أحدث التقنيات الفنية

وكشفت التحريات اللازمة وجمع المعلومات واستخدام أحدث التقنيات الفنية أمكن تحديد السيارة المستخدمة فى ارتكابها، وتم التوصل لمالكها، وتبين أنها بحيازة سائق، مقيم بمحافظة الجيزة « له معلومات جنائية» وأنه وراء إرتكاب الواقعة بالإشتراك مع آخران محددان لهما معلومات جنائية».

وعلى الفورتم استهدافهم وأمكن ضبطهم حال استقلالهم السيارة المشار إليها المستخدمة فى إرتكاب الواقعة وبحوزتهم « مبلغ مالى من متحصلات واقعة السرقة»، فرد خرطوش ومن الطلقات».

وبمواجهتهم أمام رجال المباحث اعترفوا بارتكاب الواقعة وتكوينهم تشكيلاً عصابياً تخصص نشاطه الإجرامى فى إرتكاب وقائع السرقات بأسلوب «انتحال الصفة»، وحيازتهم للسلاح النارى بقصد الدفاع عن نشاطهم، وباستدعاء المجنى عليه تعرف على المتهمين، واتهمهم بالسرقة.