«أم الأوطان العظيمة»..بهذه الكلمات احتفل نجوم الوسط الفني باليوم الوطني السعودي

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حرص عدد كبير من نجوم الوسط الفني في مصر والوطن العربي بأكمله، على الإحتفال بالذكرى الـ91 لليوم الوطني السعودي والذي يأتي في 23 سبتمبر من كل عام احتفالاً بتأسيس المملكة العربية السعودية.

دوت الخليج يرصد احتفال نجوم الوسط الفني باليوم الوطني السعودي

حسين الجسمي يحتفل باليوم الوطني بصحبة جمهور دبي

احتفل الفنان الإماراتي حسين الجسمي بذكرى اليوم الوطني السعودي الـ91 وسط جمهوره في مدينة جدة على مسرح سوبر دوم، اذ قال خلال إحيائه الحفل بعض الكلمات المؤثرة التي وجهها للسعودية: “لنا دار، ونحن لها محبين، كل عام ودارنا بخير، جيناكم من بلدكم الإمارات بنبضات حب سعودية، نحتفل بها مع بعض بذكرى اليوم الوطني السعودي الـ91 الغالي للمملكة، تحية محبة كلها فخر بأهل المرجلة والعز، وعسى السعودية وأهلها دائمًا في خير ومسرّات، وقلب الإماراتي نبضاته سعودية”.

أصالة تشيد بالوطن السعودي

أما عن أصالة فكان احتفالها من خلال تقديم كلمات الفخر والإشادة بالمملكة العربية السعودية، اذ قالت: “كلّ عام وأُمّ الأوطان العظيمه الطيّبه بخير وعزّ دائم بقيادة حكيمة عادله تتسابق للمجد فيتباهى بها .. كلّ عام وأنتِ الأمان والرّفعه لأهلك وكلّ منّ حولك ياغاليتنا”.

أحمد جمال يهنئ الشعب السعودي باليوم الوطني

وهنّأ المطرب أحمد جمال، الشعب السعودي بمناسبة اليوم الوطني السعودي ونشر صورة عبر حسابه الشخصي علي موقع تبادل الصور والفيديوهات انستجرام، وعلق عليها: “من مصر للمملكة العربية السعودية ،في اليوم الوطني السعودي الـ ٩١ عيدكم هو عيدنا وافراحكم تسرنا كل عام وانتم بخير شعباً و حكومة و أرضاً و أدام الله عليكم الأمن و الأمان و حفظكم من كل سوء، السعودية هي دار لنا”.

مي عمر تحتفل باليوم الوطني للسعودية مع شعبها

وحرصت الفنانة مي عمر على توجيه رسالة تهنئة للشعب السعودي الشقيق بمناسبة اليوم الوطني السعودي والذي يأتي في 23 سبتمبر من كل عام احتفالاً بتأسيس المملكة العربية السعودية، فكتبت عبر صفحتها الرسمية بموقع تبادل الصور والفيديوهات “انستجرام”، مهنأة الشعب السعودي بحلول اليوم الوطني بالسعودية، فقالت: “‏كل عام و الشعب السعودي بألف خير ,كل عام والمملكة وقيادتها وشعبها بخير وعز وأمن وأمان حفظكم الله و حفظ المملكه السعوديه و دام عليكم الأمن والأمان و الازدهار كل الحب لكم من مصر”.

رسالة نسرين طافش للسعوديين في اليوم الوطني السعودي

أما الفنانة نسرين طافش فوجهت رسالة تهنئة للشعب السعودي بهذا المناسبة، فنشرت صورة لها بالعبائة عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات “انستجرام”، وعلقت عليها، قائلة: “كل عام و المملكة العربية السعودية بألف خير بمناسبة اليوم الوطني السعودي”.

الجدير بالذكر أنه يحل اليوم احتفال خاص بالشعب السعودي في اليوم الوطني للمملكة العربية السعودية والذي يأتي في 23 سبتمبر من كل عام احتفالاً بتأسيس المملكة اذ تتذكر فيه السعودية تاريخ النضال ومعاني الانتماء للوطن الذي يجمع أبناء المملكة.

اليوم الوطني السعودي

الجدير بالذكر أنه، تحتفل المملكة العربية السعودية اليوم، الخميس، بعيد اليوم الوطني للمملكة، والذي يتم الاحتفال به كل عام في يوم 23 سبتمبر، في داخل وخارج المملكة، لأنه اليوم الذي تحقق فيه توحيد جميع الأراضي السعودية تحت لواء واحد على يد الملك المؤسس عبد العزيز آل سعود عام 1932.