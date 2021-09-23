/651683/عفروتو-يتحدي-قرار-إيقافه-بمشاركته-في-فيلم-فرق-خبرة

أصدرت نقابة المهن الموسيقية برئاسة الفنان هاني شاكر قرار بمنع التعامل مع 5 من مطربي المهرجانات وذلك بعدما خلافوا قرار النقابة بمنع الغناء على فلاشة، كان من بينهم مطرب الراب الشهير بعفروتو.

دوت الخليج يرصد مشاركة عفروتو بفيلم فرق خبرة

عفروتو يشارك في فيلم فرق خبرة

كان لعفروتو رأي أخر في قرار وقفه، اذ أنه لم يلقي له بالا معلنا عن مشاركته بفيلم “وقفة رجالة” بجانب الفنان محمد الشرنوبي، وهدى المفتي، اذ نشر الشروني مجموعة صور عبر حسابه الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات “انستجرام”، جمعته بنجوم عمل فيلمه وقفة رجالة، كان من بينهم عفروتو.

المهن الموسيقية تقرر منع ٥ مطربين من الغناء وتحذر من التعامل معهم

قرر الفنان هاني شاكر ومجلس النقابة منع التعامل مع عفرتو ومروان موسي وريشا وكوستا ومحمود معتمد حيث أنهم ليسوا أعضاء ولم يحصلوا على تصاريح بالغناء وتحذر من التعامل معهم، وأكدت النقابة على إبلاغ كافة الجهات بهذا القرار للتعاون والمساعدة.

تغريم أحمد سعد بسبب غناءه بالفلاشة

وسبق وأن أشارت النقابة في بيان صادر عنها منذ فترة قصيرة أن «أول من طُبق عليه هذا القرار المطرب أحمد سعد بمناسبة إحيائه حفلا بالساحل الشمالي يوم الخميس 16 سبتمبر الجاري بطريقة البلاي باك وصاحبه 4 فقط من عازفي الإيقاع، وكان الأداء بطريقة البلاي باك وتم تصوير الحفل، وإرساله للفنان هاني شاكر نقيب الموسيقيين الذي تواصل مع مجلس الإدارة وأكد أنه لا تهاون ولا استثناء في تطبيق قرارات النقابة».

وتابعت النقابة في بيانها: «في حال التكرار تتم إحالته لمجلس التأديب وله كافة الصلاحيات طبقاً للقانون».

وأكد الفنان هاني شاكر نقيب المهن الموسيقية أن هذا القرار عام، ويطبق على جميع من يخالف قرارات النقابة بلا تمييز وأن النقابة عازمة بكل حزم على المضي في طريقها نحو إصلاح منظومة الموسيقي والغناء كما هي معنية بتشغيل الأعضاء وتطوير منظوماتها الخدمية لأعضائها.