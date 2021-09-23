وزير الطيران : نحرص على تطبيق مفهوم الجودة الشاملة بأنشطة الشركة

جدة - نرمين السيد - شارك الطيار محمد منار، وزير الطيران المدنى، اليوم الخميس، فى الاجتماع الدورى للجنة العليا للسلامة والجودة بالشركة القابضة لمصر للطيران بحضور اللواء منتصر مناع نائب وزير الطيران المدنى، والطيار عمرو أبوالعينين رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمصر للطيران، ورؤساء مجالس إدارات وقطاعات وجميع الإدارات المعنية بمجال السلامة والجودة.





وأكد وزير الطيران على حرص شركات وهيئات الوزارة على تطبيق مفهوم الجودة الشاملة فى جميع الأنشطة المقدمة، ووجه بأهمية تكثيف الدورات التدريبية فى مجال السلامة والجودة على جميع العاملين بمصرللطيران، ونشر ثقافة السلامة على جميع المستويات، ووضع خطة لتحديث جميع المعدات للحفاظ على معدلات السلامة والاعتمادات الدولية التى وصلت إليها الشركة الوطنية فى هذا المجال، وكذلك تحديد المسؤوليات وتوزيع الأدوار والمهام بما يضمن عدم حدوث أى معوقات والتأكيد على محاسبة المقصرين.

ومن جانبه، تقدم الطيار عمرو أبوالعينين، رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمصرللطيران بالشكر لتشريف الطيار محمد منار وزير الطيران المدنى، ونائبه اللواء منتصر مناع لحرصهما على حضور اجتماع اللجنة العليا للسلامة والجودة بمصرللطيران، مؤكدا على استمرار الشركة فى اتباع كل إجراءات السلامة وفقا لمعايير المنظمات الدولية وتوفير كل الدعم المطلوب لإعلاء وتعزيز إجراءات السلامة فى جميع الأنشطة، خصوصًا فى ظل جائحة كورونا التى ألقت مسؤولية أكبر على عاتقنا لضمان أعلى معدلات السلامة لعملائنا على متن خطوط الناقل الوطنى.

وخلال الاجتماع، استعرض الطيار محمد جلال رئيس قطاع السلامة و الجودة بالشركة القابضة لمصرللطيران ومديرى ومسؤولى السلامة والجودة بالقطاع سياسة وأنشطة السلامة المطبقة بشركات مصرللطيران، وكذا الأنظمة التشغيلية فى مجالات السلامة، ودليل السلامة والجودة والإجراءات التى تتبعها مصرللطيران لاجتياز تجديد الاعتمادات الدولية بشكل دورى مثل الأيوزا والأيزو والإيزاجو وغيرها والتعامل مع أى ملاحظات أو نقاط عدم تطابق وسرعة تلافيها كما تم وضع التوصيات للمرحلة القادمة ، وكذلك استعراض مشاركة مصرللطيران فى برنامج تبادل بيانات السلامة بين شركات الطيران الذى أعده الاتحاد الدولى للنقل الجوى IATA.

وتم استعراض تفعيل دور مصر للطيران فى الحفاظ على البيئة، وتحقيق أهداف التنمية المستدامة فى رؤية مصر 2030، من خلال كل أنشطة الشركة فى اجتماع السلامة والجودة بما يعكس اهتمام وزارة الطيران بالدور البيئى لمصر للطيران.