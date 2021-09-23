التعليم: مسحة مرتين كل أسبوع لمن لم يتلقى لقاح كورونا قبل دخول...

وجهت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، المديريات التعليمية بتنفيذ خطة تطعيم للعاملين في قطاع التعليم قبل الجامعى، وذلك استعدادا لبدء عام دراسى الجديد، حيث أكدت الوزارة على متابعة تلقى لقاح التطعيم ضد فيروس كورونا للعاملين بالتعليم قبل الجامعى.

وشددت الوزارة على الإجراءات اللازمة لمتابعة تلقي التطعيم ضد فيروس كورونا، موضحة أنه يسمح بدخول العاملين لأماكن العمل لمن تلقوا لقاح التطعيم والإفادة بذلك، كما يسمح بدخول العاملين لأماكن العمل لمن لديهم موانع صحية للتطعيم، وذلك فى ضوء تقرير طبى من التأمين الصحي، والتشديد على العاملين ممن لمن لم يتلقوا التطعيم ضد فيروس كورونا بتقديم إفادة بعمل مسحة بواقع مرتين كل أسبوع.

وأوضحت وزارة التربية والتعليم، أنه يسمح بدخول أى من العاملين فى قطاع التعليم قبل الجامعي لمن يخالف هذه التعليمات مع إعمال ضوابط الحضور والانصراف للعاملين.