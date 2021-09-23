رئيس جمعية رجال الأعمال الفلسطينيين: مصر بدأت تطوير شارع الرشيد شمال غزة 

وجه على الحايك رئيس جمعية رجال الأعمال الفلسطينيين في قطاع غزة، التحية والتقدير والاحترام للرئيس عبد الفتاح السيسى والشعب المصرى على المساعدات التي تقدمها مصر لقطاع غزة، موضحا أنه ليس جديدا على القيادة السياسية والشعب المصرى التدخل الفورى لمساعدة عزة، وطالما كانت مصر مساعدة لقطاع غزة منذ وقف العدوان على قطاع غزة وعمليات إعادة الإعمار.

وأضاف رئيس جمعية رجال الأعمال الفلسطينيين بقطاع غزة، فى تصريحات لبرنامج الحياة اليوم، المذاع على قناة الحياة، أن هناك تعاون سياسى ومعنوى ومادى بقرار من الرئيس عبد الفتاح السيسى له كل الشكر والتقدير بتوقف الحرب من اليوم الأول بعد تدخل مصر قيادة وشعبة لوقف العدوان على قطاع غزة في شهر مايو لوقف التدمير والقتل على يد الاحتلال.

ولفت رئيس جمعية رجال الأعمال الفلسطينيين في قطاع غزة، إلى أن الرئيس السيسى أرسل المعدات والمساعدات لمساعدة أهل غزة، وتم البدء اليوم في تطوير شارع الرشيد شمال قطاع غزة لاستكمال ما وعد به الرئيس السيسى في عملية الإعمار.