إخلاء سبيل سمكرى البنى آدمين بكفالة 50 ألف جنيه فى اتهامه بتزوير شهادة التخرج

قرر قاضى المعارضات بمحكمة جنح مستأنف مدينة نصر، إخلاء سبيل المتهم المعروف إعلاميا بـ"سمكرى البنى آدمين" بكفالة 50 ألف جنيه على ذمة التحقيق فى اتهامه بتزوير شهادة التخرج.

ووجهت النيابة إلى المتهم تهمة استبدال المهنة فى بطاقة الرقم القومى، من خريج تربية رياضية إلى طبيب علاج طبيعى، وتزوير شهادة التخرج الخاصة.

وكانت أجهزة الأمن بالقاهرة ومباحث الأموال العامة وإدارة العلاج الحر بوزارة الصحة قد أغلقت وشمعت مقر المركز المملوك لـ"سمكرى البنى آدمين" فى مدينة نصر، حرصا وحفاظا على صحة المواطنين، وطلبت التأكد من هويته ومن ترخيص المكان وترخيص مزاولة المهنة .

ووجهت نقابة العلاج الطبيعي اتهاما لصاحب المركز بالتزوير وانتحال صفة إخصائي علاج طبيعى، وأكد مصدر مسئول بحي شرق مدينة نصر، غلق وتشميع المركز لإداراته بدون ترخيص، خلال حملة مكبرة لغلق المحال المخالفة ورفع الإشغالات.

ويذكر أن مركز علاج طبيعى "سمكرى البنى آدمين" حاز على شهرة خلال الفترة الماضية لتردد الفنانين عليه، لإجراء علاج طبيعى لفقرات العمود الفقرى، ويأتى ذلك حرصًا على التصدى لكافة أنواع المخالفات ولا سيما مخالفات المحلات التجارية.