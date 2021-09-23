/651686/د-عمرو-حسن-الاقبال-على-الحقن-المجهري-جاء-بسبب-اعطاء-الأمل-وتزويد-فرص-الحمل-بشكل-كبير فيديو

قال الدكتور عمرو حسن، المقرر السابق للمجلس القومي للسكان، اننا نعمل على حل مشاكل المواطنين من خلال الاستماع لهم، موضحا أن مصر تحيا بمواطنيها، حيث انه في عام 2014 تم الاعداد لرؤية مصر 2030 للتنمية المستدامة، وكان من ضمن اهدافها تحسين جودة الحياة المصري والذي يتحقق من خلال الاهتمام بالقطاع الصحي.

جاء ذلك خلال ندوة حوارية موسعة بموقع دوت الخليج مع الزميل محمود فايد مدير تحرير موقع دوت الخليج، وبمشاركة الأستاذ الدكتور عمرو حسن،مدرس واستشاري امراض النساء والتوليد - كلية الطب القصر العيني - جامعة القاهرة، ومقرر المجلس القومي للسكان سابقا، للاعلان عن تبرعه بعمل 3عمليات بشكل مجانى لجمهور موقع دوت الخليج.

وأشار دكتور عمرو حسن إلى أن الاقبال على الحقن المجهري زاد بشكل كبير الاونة الأخيرة، وذلك بسبب اعطاء الأمل وتزويد فرص الحمل بشكل كبير، مطالبا بعد التأخر في هذه الخطوة قائلا:" لو قعدت سنة أو اتنين ما تستناش".

ولفت إلى منذ ما يقرب من 30 عام كان هناك مشاكل في الحمل وصعوبة في معالجة العقم، ولكن الأن بواسطة الحقن المجهري، أصبح هناك امل جديد في انجاح عمليات الحمل، ومن ثم لم تعد المشكلة تحت مسمى العقم ولكن تحت مسمى تاخر الانجاب.